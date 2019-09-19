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幫癌友一把 沒長髮捐？製作假髮經費也很缺

2019-09-19 12:15聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

從小由阿姨照顧長大的慧文與妙盈姐妹花心疼罹患乳癌的阿姨化療沒有了頭髮，開始蓄髮，希望把自己的頭髮捐給阿姨用。頭髮留了三年多剪下捐贈予台灣癌症基金會後，姐妹倆又開始了第二次的蓄髮，這次要讓沒有血緣、無法購買假髮的癌友，也有高品質的假髮可以佩戴。

癌症時鐘轉速逐步加快，每4分58秒就有一人罹癌。根據研究資料指出，癌症患者在接受化療期間估計有65%的機率會引起掉髮，甚至有8%的女性癌症患者會因此降低治療的意願。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，幫助癌友在治療過程中能更自信地面對外界，降低因掉髮而造成的身心負擔。

一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，製作經費需要3500元。今年度基金會已累積收到約312公斤愛心捐髮，約可製作1500頂假髮，但礙於製作經費短缺，還無法將愛心捐髮製作成醫療級假髮。小小年紀的慧文與妙盈在捐髮後得知假髮製作經費短缺情形，自發性的捐出平日所存下的零用錢來支持假髮製作。

慧文與妙盈都說，雖然捐出的零用錢還不足以製作成一頂假髮，但很希望付出自己一點的力量，有機會幫助跟阿姨一樣的癌友更有信心面對治療。台灣癌症基金會今年首次辦理「918．揪捐髮」假髮製作經費募集計畫，號召民眾一起來揪捐髮，支持假髮製作經費。

自9月18日起一個月內單次捐款達1000元（含）以上，或指定每月固定捐款達100元一年期以上，即可參加抽獎活動，有機會抽中藍牙智慧血壓計、體重體脂計、遊樂園門票、住宿券、蛋捲禮盒及知名兒童繪本等多項好禮。希望透過計畫的啟動，募集足夠的假髮製作經費，將大眾的愛心捐髮，製作成「醫療級假髮」永續提供癌友免費借用服務。

慧文(右)、妙盈(左)6年前開始蓄髮並捐髮2次，還捐出零用錢支持假髮製作。圖／台...
慧文(右)、妙盈(左)6年前開始蓄髮並捐髮2次，還捐出零用錢支持假髮製作。圖／台灣癌症基金會提供
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