診所缺無障礙空間 雙北逾五成輪椅連大門都進不了

2019-09-19 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



無障礙空間設置，遠比民眾想像的少。政府積極推動分級醫療，鼓勵民眾先去居家附近的診所就醫，然而對於身障者來說，卻可能成為另類懲罰身障者的政策。身心障礙聯盟在雙北調查發現，54%使用輪椅的身障者進不了診所大門，24%進不了診間，74%的診所沒有廁所或廁所無扶手。

該調查由身障盟與脊髓損傷社福基金會合作，於2019年8月時，由9位輪椅使用者擔任訪查員，以立意取樣的方式，探訪雙北地區50間診所與33間醫院之無障礙環境與友善服務現況。

身心障礙聯盟秘書長滕西華表示，調查結果發現，即使在醫療資源最豐富的大台北地區，仍有過半數診所的門口地面有高低差，卻未設置任何設施，24%在患者無法進診間空間內看診，74％的診所根本沒提供廁所或未設置扶手讓病患使用。

滕西華說，此三項看似平常的條件，對身障者來說卻是困難重重，讓身障者面臨診所近在眼前、卻進不去的窘境；就連有法令規範的醫院，無障礙措施仍有許多未落實之處，可見醫療無障礙空間仍有改進空間與修法需求。

身心障礙聯盟常務理事劉金鐘表示，政府推動分級醫療，但身障者想就近就醫卻很困難。他自己是身障者，住家隔壁是牙醫診所，他雖想去看牙，但因診所空間小、有設備卻進不去，只能跑到十公里以外的醫學中心就診。他說，除了患者不便，也浪費醫療資源。

劉金鐘說，目前針對身障者，內政部有主管活動場所無障礙設施設備設計標準，而身心障礙者權益保障法，也已規定包括便利商店、300平方公尺以上餐廳、衛生所、醫院及長照機構等，強制設置無障礙設施，但並不包含診所。