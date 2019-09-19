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網路將可買普悠瑪太魯閣站票 專家認為應先檢討配位

2019-09-19 11:01聯合報 記者曹悅華╱即時報導

台鐵局今年5月全面開放旅客在現場窗口購買普悠瑪號、太魯閣號等新自強號站票，希望讓民眾有車可搭。據了解，台鐵局將在網頁版新增訂購新自強號站票功能，專家認為，應先檢討傾斜式列車配位機制是否合理，才能有效回應民眾需求。

普悠瑪、太魯閣號等傾斜式列車上路之初，台鐵以安全為由不賣站票。但連假與旺季東部幹線一位難求，路線容量又無法增加，台鐵開放過年與連假，當日在窗口賣站票，協助疏運。

今年5月2日開放平常日也在購票窗口購買當日站票，每班限量120張。台鐵局說，開放站票是為疏運需求，新自強號一天有50列次以上往返花東，若所有站票賣出，等同可增加6000旅次。

據指出，台鐵局在網頁版新增新自強號訂購站票的功能，原定昨天上線，因為系統仍在測試，待穩定成熟後上線，台鐵e訂通App沒有新增這個功能。

台鐵局說，程式開發完成，測試好就上線，同樣是僅限當天購買，一個小時前訂票，30分鐘前取票。是否壓縮現場購票人權益，台鐵局表示，應該不至於，如果訂了站票以後，30分鐘前沒取票，同樣可以給現場急需的旅客購買。

台灣鐵道暨國土規劃學會指出，傾斜式列車開放站位的目的，原是為了要讓已到現場旅客，有機會搭車回家。若開放網路售站票，代表台鐵局在更新為第四代票務系統之後，仍沒有依據票務系統的銷售大數據，調整列車服務，只把壓力與不確定繼續讓售票系統承擔。

鐵道學會說，台鐵局應先檢討現行傾斜式列車配位機制是否合理，班次組合是否有調整空間，才能有效回應民眾的乘車需求。

台鐵局於今年5月2日起開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次限量發售120...
台鐵局於今年5月2日起開放全線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號，每列次限量發售120張站票。 聯合報系資料照片
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台鐵列車自強號

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