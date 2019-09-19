醫師化不滿為行動 促使非洲會議為台灣正名

2019-09-19 11:26 中央社 台北19日電



不少台灣醫師參加國際研討會因「國籍」吃悶虧，醫師蔡蕙珊日前致函非洲緩和照護協會，抗議對方將台灣列為中國一省，將不滿化行動，成功拿到寫著「TAIWAN（台灣）」的識別證。

非洲緩和照護協會（African Palliative CareAssociation, APCA）研討會17日到20日在非洲盧安達舉行。現駐史瓦帝尼王國醫療團服務的家庭醫學科醫師蔡蕙珊8月報名參加時發現，APCA報名網頁在國籍部分寫著「Taiwan - Province of China（台灣，中國的一省）」。

絕大多數非洲國家都與中國交好，目前台灣在非洲邦交國僅剩史瓦帝尼。儘管現實環境惡劣，但蔡蕙珊看到報名網頁非常不滿，化為具體行動，發信抗議主辦方。

蔡蕙珊的抗議信指出，大會報名網站資訊不正確，她要求APCA承認台灣是獨立國家，而非中國的一省。台灣對緩和醫療已有重大貢獻，不可因跟中國的不當連結而被掩蓋。

信中寫道，台灣是民主國家，有獨立行政與立法體系，過去20年，台灣能在緩和醫療有快速進展，相較之下，中國在緩和醫療與病人權利保障方面發展程度不高。

蔡蕙珊說，據公元2015年經濟學人信息社發布的指數，台灣的死亡品質在全球排名第6，中國排名是第71。

信中指出，台灣在緩和醫療的努力不容忽視，「台灣本身就是個國家，我們自行採取的行動與成功，與中國毫無關聯」，緩和醫療只是其中一個例證。

蔡蕙珊日前出席研討會，拿到主辦方發的出席識別證僅寫著「TAIWAN（台灣）」，而無其他贅述，令她欣慰，也成功將台灣聲音傳遞給國際，爭取更多國際空間。

據新加坡慈善組織連氏基金會2015年委託進行的死亡質量指數調查，台灣位居全球第6，是亞洲之冠。此外，根據同一項調查，中國欠缺策略及指引、服務供應有限、具相關技術及資格的專業人士及缺乏鴉片類止痛藥，安寧緩和醫療供應遠遠落後於需求，排名是全球第71名。