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推山脈旅遊兩位部長搭直升機到嘉明湖 山友建議用爬的

2019-09-19 09:46聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部長林佳龍與內政部徐國勇視察前往嘉明湖，為中央政府推動的開放山林以及交通部觀光局明年推動的「脊樑山脈旅遊年」視察做準備。不過一行人是搭直升機抵達，引發山友討論，有人說要考察應該直接爬一趟。

一位山友於台灣百岳之美中發出與徐國勇以及林佳龍合照，原來是在嘉明湖看湖喝茶時，有直升機靠近，下來的人竟然是徐國勇與林佳龍，並稱嘉明湖的奇遇比遇到帝雉跟水鹿還稀奇。此段奇遇發上網之後，引發山友討論，有人認為要推山岳觀光搭直升機考察很正常，也有人認為搭直升機，不如實際爬一趟。

交通部指出，由於氣象局為增進氣象預報的準確，有意在嘉明湖附近覓地設置氣象站，但許多山岳愛好者擔心設置氣象站，將破壞嘉明湖周遭的視野景觀。部長此行特別於嘉明湖降落視察，並帶蔬果到玉山北峰氣象站，慰勞辛苦的氣象局人員。

此行還為山岳旅遊年視察做準備。交通部指出，根據相關規定，硬體設施上，台灣山岳、山屋多位於內政部所管的國家公園內；在軟體上，入山證由警察單位核發，若登山客不幸在山上需緊急救援，需內政部空勤總隊支援，這項政策是否順利推行，需要交通部與內政部合作，因此由兩位部長一起前往山岳視察。

內政部指出，目前高山型國家公園經營管理且供申請住宿的山屋共有31座，除玉山排雲山莊設施較為新穎及有供餐服務外，餘山屋僅靠山友自行炊煮或自備。另電力大部分靠太陽能板發電，用水亦靠溪水及雨水供給，加上環境極端、運補困難及維護成本高，相關山屋設施急需整建以提高服務品質。

林佳龍表示，適逢中央政府推動開放山林政策，且交通部觀光局將於明年推行「脊樑山脈旅遊年」，因此正努力提升山岳旅遊的軟硬體設施。

徐國勇表示，依據2018年調查統計，登山活動在國人最常從事的運動中名列第三位，配合行政院推動山林開放政策方向，且交通部觀光局將於明年推行「脊梁山脈旅遊年」，內政部營建署正積極推動國家公園範圍內山屋設備提升、整建及步道牌示改善等措施，以提升登山活動服務品質。

徐國勇表示，期望能透過山域基礎設施的提升，提供友善生態環境以及便民的登山安全環境，導引國家公園山屋順應多元化山域旅遊管理，並朝向維護國家公園優質環境、保護地方特性且具備國際視野的願景永續發展。

交通部長林佳龍（右二）與內政部長徐國勇（中）慰勞玉山北峰氣象站人員。圖／交通部提...
交通部長林佳龍（右二）與內政部長徐國勇（中）慰勞玉山北峰氣象站人員。圖／交通部提供
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交通部長林佳龍（右）與內政部長徐國勇（左）慰勞玉山北峰氣象站人員。圖／交通部提供
交通部長林佳龍（右）與內政部長徐國勇（左）慰勞玉山北峰氣象站人員。圖／交通部提供
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內政部嘉明湖徐國勇

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