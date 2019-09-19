神經移植治療突破 新幹細胞療法恢復期可望縮短三分之二

2019-09-19 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



傘兵秦良丰2018年因跳傘意外，從1350英呎高空墜地重傷，造成高位頸椎第2到4節急性脊椎損傷，神經功能嚴重受損，正積極復健盼正常行走。隨著醫療的進步，未來高位脊椎損傷、中風或中風引發偏癱的患者，神經受損都能獲得更好的修復，推測復原期將比縮短三分之二。

義大醫院院長杜元坤今於台北醫學大學舉辦的第四屆細胞治療與再生醫學國際研討會中，發表最新的幹細胞療法。杜元坤說，神經受損後，醫療上多會採神經移植等外科手術治療，移植最難之處，是移植後的神經能否再重新生長。為了確保神經移植後不成為「死神經」而是「活神經」，他創造出「神經繞道手術」移植的神經同時含有血管，透過血管讓神經細胞再生，針對脊損等患者，手術成功率高達七成，但復原期得長達一年半以上。

杜元坤說，10年前，他們發現鼻子、眼睛中的幹細胞，能分離出修復神經的miRNA，但若要取眼睛幹細胞會影響視力，鼻子則每天會分泌鼻水、鼻涕等，其幹細胞比眼睛更好取得。因此，研究團隊透過內視鏡從鼻腔取出鼻腔幹細胞，並透過特殊的技術，大量培養多達300到400多萬的鼻腔幹細胞，分離出對於神經修復有益處的外泌體（exosome），其外泌體中具有miRNA，就可以在神經移植手術中，額外使用外泌體以及miRNA，幫助神經恢復速度加快。

但是該技術最難之處是miRNA不是所有都具有修復功能，而是有部分具有抑制生長的功能，如何在最後階段，找出具有修復功能的miRNA。他的團隊已經突破該困境，成功分離出具有修復功能的miRNA，這將在未來大大幫助，脊椎損傷的患者或是神經受損的患者，在接受神經移植手術時的成功率，且復原期能大幅縮短。

由於幹細胞取自鼻腔，杜元坤說，若患者本身有鼻竇炎、鼻粘膜萎縮等，就不適合使用，而進行神經繞道手術搭配鼻腔幹細胞，最好的治療時機是在受傷後的3到6個月內，否則效果可能也有限。