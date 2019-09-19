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山林步道下周一解禁 國家公園林管單位準備好了

2019-09-19 07:58聯合報 記者黑中亮╱即時報導

行政院長蘇貞昌預計下周一將宣布台灣山林解禁，玉山國家公園及南投林管處做為中央山脈山林主管機關，已提前完成山林步道及山屋的整建改善，強調未來不只加入營建署登山申請一站式服務平台，也計畫在部分山屋附近加設露營區，以因應愈來愈多的山友需求。

玉山國家公園表示，登山健行已成為園方重要的遊憩模式之一，目前登山步道分為長程、中程、短程三種，最令山友喜愛的長程登山路線包括，八通關日治越道線、玉山群峰線、南橫三山及關山線、南二段線、新康山線、馬博拉斯橫斷線，例如南二段的行程一般登山隊都要排定4至5天的行程，且需背負露營、飲水、食物等的重裝備，而攀登玉山主峰屬於兩天一夜的中程路線。

特別是台灣3000公尺以上的高山有268座，玉山國家公園尤其位居台灣中央高山地帶，幅員廣大，是探險挑戰型的野外活動，從事前唯有做好萬全的準備，包括︰備齊裝備及糧食、熟知登山完全與技巧、吸收野外活動須知、做好體能訓練等，才能享受既安全又知性的國家公園登山健行之旅。

因應政府即將山林解禁，玉山國家公園目前已陸續完成步道分級，針對各步道的路線、景觀完成標示牌的豎立，讓山友能夠有所依循地前往踏勘野外，享受既安全又知性的國家公園登山健行之旅，特別將申請入山時間由過去的七天改五天，一站式申請縮短簡化流程外，針對所屬27處山屋也重新進行檢修，但依然採取總量管制申請制，不過也計畫在部分山屋附近加設露營區，以應付愈來愈多的山友需求。

林務局南投林管處表示，未來配合山林開放政策，各項資訊透明簡化申請及山屋整建改善已啟動，今年11月1日銜接營建署登山申請一站式服務平台，針對天池山莊山屋，下個月就完成山屋整建和公共空間照明改善。

山林開放解禁後，未來山友前往各步道健行將更為方便。圖／玉山處提供
山林開放解禁後，未來山友前往各步道健行將更為方便。圖／玉山處提供
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能高越嶺步道是山友最愛前往的路線，山林開放解禁後，山友健行將更為方便。圖／南投林...
能高越嶺步道是山友最愛前往的路線，山林開放解禁後，山友健行將更為方便。圖／南投林管處提供
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國家公園及林管單位也計畫在部分山屋附近加設露營區，以應付愈來愈多的山友需求。圖／...
國家公園及林管單位也計畫在部分山屋附近加設露營區，以應付愈來愈多的山友需求。圖／玉山處提供
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南投林管處下個月將完成天池山莊山屋的整修改善，因應政府的山林開放政策。圖／南投林...
南投林管處下個月將完成天池山莊山屋的整修改善，因應政府的山林開放政策。圖／南投林管處提供
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玉山國家公園露營區山友

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