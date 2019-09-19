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彭啟明：熱低今有機會成颱 周五、六外圍影響台灣

退黨後又被喚回家…除了郭台銘 還有當年這位聖人

彭啟明：熱低今有機會成颱 周五、六外圍影響台灣

2019-09-19 07:44聯合報 記者雷光涵╱即時報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會發展成今年17號颱風塔巴，天氣風險公司總經理彭啟明說，預期會在日本宮古島和那霸間通過，和台灣保持一定距離，暴風圈可能碰不到海上警戒區域，但距離台灣很近，仍需要保持關注。

彭啟明在臉書表示，當周末塔巴加速往日本而去，台灣附近的天氣仍維持東北風的態勢，可能持續到下周三、四，之後太平洋高壓可能逐漸增強，溫度緩升。

彭啟明說，台灣今天仍受到季風低壓帶來的東北風影響，清晨北部低溫跌到了23度，略低於過去幾天，如果住在北部或東部，早晚要注意穿著。

至於熱帶性低氣壓，很有機會在今天發展成颱風塔巴。彭啟明說，由於中心距離台灣接近，要留意受外圍環流的影響，或是是否會稍微西偏，過去因在整合，有明顯滯留轉彎的現象。

他預期颱風最近台灣的時間點會在周五到周六，外圍環流會影響北部及東北部，如果轉彎調整時，偏西距離台灣近一點，影響範圍及雨勢可能會較大，如果仍維持目前距離往北，就會集中在北部，是台灣周五、六雨勢大小差別的關鍵。

不過沿海的風浪將會明顯增強，要留意引發的長浪。周六在北部及東北部有活動，要留意可能受到干擾。

中央氣象局說，周五至下周日（20日至22日）熱帶性低氣壓或颱風逐漸由台灣東邊北上，並加強東北風，迎風面的北台灣易有斷斷續續的降雨，有時降雨會較顯著，花東及南部地區偶爾也會有些零星降雨，中部地區為多雲，午後山區有小範圍陣雨的機率；氣溫方面，北東由於降雨關係，白天高溫僅27至30度間，感受濕涼，中南部地區則仍有29至33度。

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會發展成今年17號颱風塔巴，預期會在日本宮古...
位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有機會發展成今年17號颱風塔巴，預期會在日本宮古島和那霸間通過。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
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彭啟明颱風

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