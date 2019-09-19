吳德榮：明後天北台灣明顯有雨 周日轉晴

2019-09-19 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，周五、六受熱帶低壓外圍環流影響，北台灣有明顯降雨，其他地區偶有局部陣雨，周日天氣好轉，但花東仍有較大雨勢。

吳德榮說，最新（18日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天受熱帶低壓外圍的東北風影響，水氣偏多，也給北台灣帶來一些涼空氣；迎風面北部、東北部有間歇雨，午後中南部局部地區亦有短暫陣雨發生的機率。北台灣略轉涼，其他地區白天仍偏熱。今日氣溫：北部22至29度，中部23至34度，南部24至34度，東部22至35度。

他說，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓可能今天或明天發展成輕颱，但對台灣的影響程度，除非路徑更為靠近，否則即使發展成輕颱，並不會有多大的改變。

最新歐洲模式（ECMWF）及其系集模式（ENS）模擬顯示，明（20）日至下周日（22日）熱帶低壓從台灣東側海面，向西北再迴轉；周六將大致從琉球那霸、宮古島之間通過。其中心離台灣較遠，明日及周六其外圍環流所輸送的水氣及涼空氣，將比今日增多。

中央氣象局說，今天位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓逐漸北移，外圍雲系開始影響台灣，並增強東北風，迎風面的北部及東北部地區有斷斷續續的降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後在南部地區及中部山區亦有小範圍短暫陣雨。