親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北市爆首起本土屈公病例 曾於中和錦昌里活動

2019-09-18 23:45聯合報 記者翁浩然╱台北報導

衛生福利部疾病管制署昨天公布北市首起本土屈公病例，將針對個案住所周邊進行噴藥、清...
衛生福利部疾病管制署昨天公布北市首起本土屈公病例，將針對個案住所周邊進行噴藥、清除孳生源。圖／北市衛生局提供
分享

衛生福利部疾病管制署昨天公布北市首起本土屈公病病例，為萬華區華中里80多歲男性；北市衛生局表示，獲報後已啟動防治行動，在個案居住地周邊半徑100公尺範圍內調查病媒蚊密度、清除病媒蚊孳生源並進行化學噴藥防治，今天周邊將進行家戶內化學防治。

衛生局說，個案潛伏期間曾於新北市中和區錦昌里附近活動，感染源仍待調查釐清，至於與個案同住的接觸者，目前則沒有似相關症狀，但會持續追蹤。

衛生局表示，該名個案近期無國外旅遊史，14日出現發燒肌肉痠痛等症狀後到醫院急診就醫，16日因症狀持續經醫院通報後，昨天經疾病管制署檢驗確診，個案已出院返家自主健康管理休養中，因目前仍處病毒血症期，若個案受病媒蚊叮咬恐傳染給他人，市府現已加強個案住所周邊防蚊措施。

衛生局疾病管制科長余燦華說，今年至今，北市共有17例屈公病確定病例，是歷年來同期最多，除這起本土病例外，其他16例都是境外移入，分別為緬甸10例、泰國3例、菲律賓、馬來西亞及印度各1例。

余燦華指出，今天個案居住地周邊半徑100公尺範圍內將進行家戶內化學噴藥作業，請市民務必配合，若拒絕、規避或妨礙防疫作為，將依傳染病防治法開罰最高30萬元。

衛生局提醒，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等。

衛生局病媒蚊

相關新聞

客運票價凍漲 交部補貼業者3億

2019-09-19 00:03

機捷列車首傳電力跳脫 初判故障原因出爐

2019-09-18 21:59

颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22

健康你我他╱未打肺炎疫苗 公公3天往生

2019-09-18 23:08

社區藥事照護服務 明年擴至22縣市

2019-09-18 23:06

預防失智 業務員兼當種子講師

2019-09-18 23:04

非法仿製藥未經把關 安全堪慮

2019-09-18 22:59

肝病不易查覺 5徵兆求救

2019-09-18 22:57

假癌藥流竄全台 食藥署發文駁斥

2019-09-18 22:44

垃圾袋挖出瓦斯罐！他怒飆「會死人」 提醒5大地雷別亂丟

2019-09-18 20:37

高雄第二型登革熱疫情蔓延至大寮 今公布全市第56例

2019-09-18 20:29

影／男性福音！PHI抽血驗攝護腺癌 減少71%不必要切片

2019-09-18 20:15

統編打成消費金額…她一餐吃2700萬！網笑虧：國稅局差點發大財

2019-09-18 20:00

紫錐花寶寶近年變多 平均等13.3個月才被收養

2019-09-18 19:54

呂紹嘉演繹馬勒 悲嘆之歌豪情初綻

2019-09-18 19:29

台灣人需要長照安排假嗎？勞動部明年3月公布調查結果

2019-09-18 18:44

高雄大寮爆今年首例本土登革熱 六旬男曾出沒鳳凰山

2019-09-18 18:31

突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29

台北市也爆本土屈公病 中和國強嶺疫情跨市蔓延

2019-09-18 17:48

交通部拍板客運18項成本調漲但票價不漲 年補貼3.18億

2019-09-18 17:40

多重服藥須小心 食藥署推藥事照護

2019-09-18 17:03

日統客運取消敬老愛心票 公路總局：未同意、將溝通

2019-09-18 17:01

最虐心又最快樂的工作 保母媽媽哭到眼傷終不悔

2019-09-18 16:55

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

桃捷列車斷電停軌道 台電：桃捷軌道系統電力異常

2019-09-18 16:34

新北再增2例本土屈公病 防治範圍擴大中和25里

2019-09-18 16:33

檢查常嗆到、嘔吐 膠囊內視鏡讓民眾不心驚

2019-09-18 16:32

母乳媽媽想試生酮瘦身 營養師警告恐危及生命安全

2019-09-18 16:31

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

影／燦笑融化陳妍希 天使寶妞妞還在等家

2019-09-18 15:00

不只第四期！實體癌一到三期 中國附醫獲細胞治療許可

2019-09-18 14:43

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29

網傳男童染腸病毒死亡 苗縣衛生局：尚未確診

2019-09-18 14:25

2歲就愛上鐵道 洪致文掌鐵博籌備處

2019-09-18 14:05

石虎之亂落幕 俄插畫家見證集集彩繪列車上路

2019-09-18 14:05
看更多

熱門文章

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

員工特休用不完 該如何與雇主協調？

2019-09-18 12:35

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

垃圾袋挖出瓦斯罐！他怒飆「會死人」 提醒5大地雷別亂丟

2019-09-18 20:37

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處賞楓勝地 還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

世界級生態奇觀黃頭鷺遷徙秀上演 鳥友驚呼連連

2019-09-18 09:57

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29

珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

機捷A1到A6站間停擺 預辦登機、行李托運也暫停

2019-09-18 16:12

手帳迷必看！誠品揭曉2020年五大手帳趨勢

2019-09-18 15:00

北市爆首起本土屈公病 明天個案周邊家戶內化學噴藥

2019-09-18 18:38

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

每日星座運勢／牡羊善解人意受歡迎　戀情急速加溫

2019-09-19 00:00

突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

921地震20周年 九族文化村半價謝各界助南投

2019-09-18 13:31

機捷列車首傳電力跳脫 初判故障原因出爐

2019-09-18 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top