颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



氣象局提醒未來幾天民眾要注意下雨及天氣變涼。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影 分享 facebook 氣象局稍早在氣象局臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」貼出一張圖，指出由於颱風快生成，提醒未來幾天民眾要注意下雨及天氣變涼。

氣象局說，今天早上8點在琉球南方海面的低壓增強為今年第23號熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風（塔巴）的趨勢，以通過琉球群島並朝日本方向前進的機率較高，不過仍有接近台灣東北方海面的可能，路徑仍有不確定性，請民眾隨時留意最新動態。

天氣方面，熱帶性低氣壓20至22日（周五到下周日）影響較大，屆時熱帶性低氣壓（或颱風）逐漸由台灣東邊北上，並加強東北風，迎風面的北台灣易有斷斷續續降雨，有時降雨會較顯著，花東及南部偶爾也會有零星降雨，中部為多雲天氣，午後山區有小範圍陣雨機率。

氣溫方面，氣象局指出，北東由於降雨，白天高溫僅27至30度間，感受濕涼，中南部則仍有29至33度。