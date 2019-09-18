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紫錐花寶寶近年變多 平均等13.3個月才被收養

2019-09-18 19:54聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

根據衛福部社家署資料，2015年到2018年，出養申請人數雖下降，但發展遲緩、身心障礙及患病的出養寶寶比率反而從15%上升到28.2%。兒福聯盟今發表「台灣收出養現況暨藥酒癮寶寶健康後續追蹤狀況」調查報告，其中4成6有特殊需求的等家孩子，平均等家時間比一般兒少多出192天，有藥酒癮背景的特殊寶寶尋家更困難，則多出195天。

兒盟執行長白麗芳指出，生父母有藥酒癮背景的出養童在2010年時僅12.6%，2018年上升至近2成，此類寶寶的等家天數平均多一般孩子195天，然而，有藥酒癮背景的孩子，8成2在出養當下都很健康，長達9年的收養後續追蹤資料也發現，此類收養童8成2健康無虞，因此兒盟特發起撕掉毒標籤的運動，以有抗毒象徵的「紫錐花寶寶」來稱呼有毒癮背景的等家孩子。

據兒盟統計，一般出養童要平均等245天才能等到家、生父母有藥酒癮、精神疾病、智能障礙等特殊背景寶寶，平均等家時間400天、曾經歷虐待、疏忽的心理受創寶寶要534天、健康問題寶寶則要等待582天。

白麗芳說，兒盟以保母居家式照顧，擔任孩子被收養前的中繼站，每個月安置照顧約40個孩子，分析2010年至2018年兒盟開案服務的資料，其中4成6等家孩子有特殊需求，需更多專業關照，醫療或心理輔導，再加上特殊狀況寶寶們等家時間又更長，照顧成本隨之增加，兒盟期待號召2000位助養人，為孩子搭建暫時避風港，走過漫漫等家路。

兒福聯盟今發表「台灣收出養現況暨藥酒癮寶寶健康後續追蹤狀況」調查報告。記者葉冠妤...
兒福聯盟今發表「台灣收出養現況暨藥酒癮寶寶健康後續追蹤狀況」調查報告。記者葉冠妤/攝影
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