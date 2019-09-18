垃圾袋挖出瓦斯罐！他怒飆「會死人」 提醒5大地雷別亂丟

2019-09-18 20:37 聯合新聞網 綜合報導



一名垃圾清運人員從垃圾袋內翻出的卡式爐瓦斯罐，推測是民眾中秋烤肉後，未正確分類直接丟入垃圾袋中。 圖擷自網友臉書 分享 facebook

上周末是中秋節連續假期，不少民眾都忙著糾團烤肉，但使用完的廢棄用品如果未妥善處理，恐會釀致命災情。日前有民眾在臉書表示，一堆人連假過後，直接將卡式爐瓦斯罐丟進垃圾車，讓他怒飆「這樣會害死人喔」。而宜蘭蘇澳今年6月才發生垃圾車氣爆，正是因為民眾丟入「高壓氣體瓶罐」釀禍。

一名垃圾清運人員在臉書發文，並貼出從垃圾袋內翻出的卡式爐瓦斯罐。原PO在內文寫到「他X的，一堆人把卡式瓦斯爐的瓦斯罐，直接當垃圾往垃圾車裡丟是哪一招」、「不爆炸、不死人、不火燒車，就不高興嗎？」、「中秋奇景，你烤肉在爽就算了，還丟這個來害人是怎樣。」

原PO補充回收瓦斯罐的正確作法，他提醒，凡是有壓力氣體的罐子都要另外包好，請拿給資源回收車人員。「不要和資源回收物品混在一起給清潔隊，也不要直接丟垃圾車，那樣會死人喔！」

其實丟垃圾也隱藏危機，民眾若沒有確實分類，可能有致命危險。根據康健雜誌報導，台北市環保局專門委員崔浩志表示，民眾不能將以下5大類垃圾隨意一起丟入垃圾車，以免發生火災、氣爆等災情。

1. 高壓瓶罐：芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等 2. 粉狀物：奶粉、麵粉、其他調味料 3. 金紙或香灰餘燼 4. 鋰電池 5. 滅火器、瓦斯桶

相關單位也呼籲，若民眾沒有正確分類而將危險物混入垃圾堆，首先危害的是第一線收運人員，因此，清潔隊除了呼籲民眾做好分類，也會戴上安全帽、口罩和手套等裝備，以確保自己安全。