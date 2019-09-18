呂紹嘉演繹馬勒 悲嘆之歌豪情初綻

2019-09-18 19:29 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



指揮呂紹嘉（右）與鋼琴家劉孟捷（左）合作無間，將帶來經典的《豪情初綻》音樂會。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 貝多芬與馬勒《豪情初綻》音樂會！將兩位鬼才早期作品精彩演繹，由呂紹嘉與NSO國家交響樂團合作，演出李俊緯《最後一哩路》、貝多芬《第2號鋼琴協奏曲》、馬勒《悲嘆之歌》。指揮呂紹嘉表示，貝多芬2號平常比較少介紹給大家，「音樂總監比較在意的是什麼曲子沒演出過。」

馬勒的《悲嘆之歌》充滿故事性，描述被哥哥謀殺的男孩魂魄寄於骨笛，會顯靈跟吹笛人訴說冤情；最困難的反而是怎麼跟童聲部描述「冤屈」，馬勒18~19歲寫出的高技術樂曲，讓男、女、童高音部都備受挑戰，是樂迷必聽的曠世傑作。

年輕的馬勒

呂紹嘉介紹年輕、任性的馬勒傑作說，「18~19歲的馬勒只想到自己的Idea，不管實際執行。第一部交響曲就能看到他以後的路怎麼去走，總結他的音樂作曲生涯。」他也說，「當你不了解馬勒，會覺得他的東西怎麼那麼雜，其實他是很庶民、俚俗的作曲家。」

呂紹嘉說，馬勒的音樂都很有故事，他喜歡這種詭怪離奇的東西，音樂裡好像有童話，音色變化要一直吸引聽眾。《悲嘆之歌》像烏盆記那樣，小男孩搶獻紅花給公主，被哥哥殺死、骨頭做成笛子，會顯靈跟吹笛人訴說誰殺了自己，最後還會跟吹笛的哥哥控訴。呂紹嘉笑說，「擔心男生瞬息萬變的聲帶，祈禱演出當天不要變聲。」

弟子彈錯反爆紅

鋼琴家劉孟捷笑談學生安天旭，他在柴可夫斯基大賽得到第4名，因為曲目報反、彈錯曲子反而爆紅，「某方面真的是幫了他，比第一名更搶風光。」因不懂俄羅斯語、溝通上發生失誤。自己在日本半夜2點半、準時醒來看，「指揮一舉手就知道完蛋了！」但表現力跟實力還是跟得上。

《豪情初綻》結合女高音林玲慧、南高音孔孝誠、女中音翁若珮、男中音葉展毓、台大校友合唱團、台北愛樂兒童合唱團（合唱指導莊舜旭、熊師玲）共同演出。將於9月20日在國家音樂廳登場。

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