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偏鄉長者吃飯成難題 公益短片記錄送餐傳愛

2019-09-18 18:40中央社 台北18日電

門諾基金會今天發表送愛到偏鄉好好吃飯公益短片，記錄送餐員不畏風雨、路途險阻，為偏鄉長者送飯的故事。影片中，一名長者接過飯盒，社會的溫暖和愛讓他濕了眼眶。

門諾基金會「送愛偏鄉，好好吃飯」公益短片邀公益大使黃韻玲參與，她到門諾的美崙日照中心，和長輩一起唱歌同樂，還做菜、打餐給長輩吃，能有人陪伴、好好吃飯，讓長輩非常開心。

短片的導演楊力州以一句「你問我為什麼這麼在乎」為軸心，場景一開始是黃韻玲在美崙日照中心為長輩打餐、共食，但她一邊共食，一邊憂心忡忡地望向窗外的大雨。

鏡頭跳到基金會的保溫送餐車，送餐員開著餐車準備把便當交接給送餐志工，由志工騎摩托車將溫熱的便當送給在家等待的獨居長輩。儘管路上大雨滂沱，還有路樹倒塌擋路，但送餐員沒有停下腳步，任由雨水打在身上，只因長輩都還在家中等著。

影片中，一名長輩打開熱騰騰的便當，情不自禁地流下眼淚。他一邊看著屋外的大雨，邊吃著便當，溫暖和被愛的感受，讓他漾起了笑容。

楊力州今天在記者會表示，這部影片中長輩流淚與各情境都是真實的，當長輩在下雨天拿到送餐志工的便當，看向窗外志工的身影，接著吃一口熱飯，沉默卻有千言萬語，這是最動人而真實的情感。希望大家能支持做第一線服務的公益團體。

門諾基金會董事長陳永興在記者會致詞時說，在偏鄉，許多長輩出門很困難，得把便當送到獨居老人家中。門諾送餐已21年，現在每天送出約750個餐盒，每月約送出1.9萬個餐盒。希望藉由公益影片發布，讓更多人了解偏鄉送餐需求。

便當偏鄉獨居老人

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