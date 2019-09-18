失智老人基金會首次與企業合作 業務兼當健康種子講師

2019-09-18 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



失智症並非是老年人的專利，根據統計，青壯年失智人口已突破2萬5000人，失智老人基金會表示，失智症已經成了現代社會的慢性病以及文明病，特別是現代人工作壓力大，運動量不足，營養不均等，也使慢性病增加，失智老人基金會為了倡議遠離慢性病，遠離失智症，首次與企業合作，由業務來倡議運動、飲食均衡等，盼能降低慢性疾病的機率。

失智老人基金會執行長鄧世雄表示，不良的生活習慣容易引發代謝性疾病，促使罹患失智症的機率提高，關心失智症不該只針對病發後的患者，如何做前端的預防更是基金會的使命，從2016年起，基金會從美國史丹佛大學引進「慢性病自我管理CDSMP」課程，此課程是一個為期6周的課程，希望讓民眾能提升自我認知，以及團體相互影響的力量，增加民眾維持健康自我管理。

失智老人基金會職能治療師鄭又升說，許多人都知道要維持良好的生活習慣、運動、均衡飲食，才能避免疾病發生，但實際能做到的人不多，主要是多數人會把計畫排得太滿或是太嚴苛，只要某一次計畫失敗，就會失去信心，初步皆會建議安排計畫時，以一周最多三次為主，一旦遇到撞牆期，則透過團體的力量，讓民眾能堅持下去。