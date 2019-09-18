親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文論文讀後感／徐永泰：為何外殼燙金 內頁像傳真紙

【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

高雄大寮爆今年首例本土登革熱 六旬男曾出沒鳳凰山

2019-09-18 18:31聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄登革熱燒不停，疾病管制署今晚間公布，新增一例大寮區本土登革熱案例，也是今年大寮首例本土登革熱病例，檢驗確診感染登革病毒第二型，近日除大寮區的住家周邊外，也曾出沒鳳山區鳳凰山，但與最近鳳山區群聚型別第一型不同，因此，感染源須進一步調查。

新個案為大寮區會社里60多歲男性，於9月16日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及紅疹等症狀，當日就醫診斷為感冒，因症狀無改善，今日再次就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，於下午檢驗確診感染登革病毒第二型，與最近鳳山區群聚型別第一型不同。目前個案住院中，同住家人均無疑似症狀。

疾管署表示，該男子近期無國外旅遊史，活動地以大寮區的住家周邊及鳳山區的鳳凰山為主，依個案發病日及活動史研判，其於居住地或活動地感染的可能性較高，但近期大寮區、鳳山區並無登革熱第二型確診個案，因此本案感染源須進一步調查。

衛生單位今日已針對個案住家及工作地周邊進行孳生源檢查、噴藥及疫情調查，並安排明日執行個案住家社區緊急防治。今年截至目前國內累計85例本土登革熱病例，為高雄市56例位居第一，其次為台南市25例、新北市2例、桃園市及台北市各1例。

另有387例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。疾管署呼籲，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

登革熱發燒

相關新聞

突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29

台北市也爆本土屈公病 中和國強嶺疫情跨市蔓延

2019-09-18 17:48

交通部拍板客運18項成本調漲但票價不漲 年補貼3.18億

2019-09-18 17:40

日統客運取消敬老愛心票 公路總局：未同意、將溝通

2019-09-18 17:01

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

母乳媽媽想試生酮瘦身 營養師警告恐危及生命安全

2019-09-18 16:31

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

台灣人需要長照安排假嗎？勞動部明年3月公布調查結果

2019-09-18 18:44

多重服藥須小心 食藥署推藥事照護

2019-09-18 17:03

最虐心又最快樂的工作 保母媽媽哭到眼傷終不悔

2019-09-18 16:55

桃捷列車斷電停軌道 台電：桃捷軌道系統電力異常

2019-09-18 16:34

新北再增2例本土屈公病 防治範圍擴大中和25里

2019-09-18 16:33

檢查常嗆到、嘔吐 膠囊內視鏡讓民眾不心驚

2019-09-18 16:32

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

影／燦笑融化陳妍希 天使寶妞妞還在等家

2019-09-18 15:00

不只第四期！實體癌一到三期 中國附醫獲細胞治療許可

2019-09-18 14:43

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29

網傳男童染腸病毒死亡 苗縣衛生局：尚未確診

2019-09-18 14:25

2歲就愛上鐵道 洪致文掌鐵博籌備處

2019-09-18 14:05

石虎之亂落幕 俄插畫家見證集集彩繪列車上路

2019-09-18 14:05

為畫石虎 俄羅斯插畫家：看很多資料

2019-09-18 14:05

當醫療遇見企管「精實醫療」節省醫病70％時間

2019-09-18 14:03

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

921地震20周年 九族文化村半價謝各界助南投

2019-09-18 13:31

小心蔓越莓影響抗凝血藥 社區藥師把關「對症下藥」

2019-09-18 13:25

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

結石患者又見血尿緊急就醫… 原來是紅龍果吃太多

2019-09-18 12:20

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

比較肥的韓國瑜？當明目張膽的歧視成為日常

2019-09-18 12:06

2019國慶焰火在屏東 免費接駁看這裡

2019-09-18 11:51

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

交通科技白皮書年底問世 交部：台中高雄機場將轉型

2019-09-18 11:49

全國古蹟日 張曉風故居勝利新村展開

2019-09-18 11:39

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:22

影／肢端肥大症 4成患者無病識感

2019-09-18 11:20
看更多

熱門文章

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02

健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top