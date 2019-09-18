高雄大寮爆今年首例本土登革熱 六旬男曾出沒鳳凰山

2019-09-18 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄登革熱燒不停，疾病管制署今晚間公布，新增一例大寮區本土登革熱案例，也是今年大寮首例本土登革熱病例，檢驗確診感染登革病毒第二型，近日除大寮區的住家周邊外，也曾出沒鳳山區鳳凰山，但與最近鳳山區群聚型別第一型不同，因此，感染源須進一步調查。

新個案為大寮區會社里60多歲男性，於9月16日陸續出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及紅疹等症狀，當日就醫診斷為感冒，因症狀無改善，今日再次就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，於下午檢驗確診感染登革病毒第二型，與最近鳳山區群聚型別第一型不同。目前個案住院中，同住家人均無疑似症狀。

疾管署表示，該男子近期無國外旅遊史，活動地以大寮區的住家周邊及鳳山區的鳳凰山為主，依個案發病日及活動史研判，其於居住地或活動地感染的可能性較高，但近期大寮區、鳳山區並無登革熱第二型確診個案，因此本案感染源須進一步調查。

衛生單位今日已針對個案住家及工作地周邊進行孳生源檢查、噴藥及疫情調查，並安排明日執行個案住家社區緊急防治。今年截至目前國內累計85例本土登革熱病例，為高雄市56例位居第一，其次為台南市25例、新北市2例、桃園市及台北市各1例。

另有387例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。疾管署呼籲，民眾平時應留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。