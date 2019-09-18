突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



胸痛示意圖。圖／ingimage 分享 facebook 年約70歲的林姓男子，平時生活作息正常且無三高疾病，上個月卻突然感到胸部、背部劇烈疼痛，緊急就醫才發現是「心血管急症主動脈剝離」，經一連串的治療才恢復健康，醫師表示，急性主動脈剝離如同體內的不定時炸彈，若無法及時就醫，有一半以上病患會在48小時內死亡，甚至猝死。

萬芳醫院副院長、心臟血管外科主治醫師施俊哲表示，台灣主動脈剝離發生率遠高於西方國家，以50-70歲男性居多，約為女性的兩倍。近年來，因為生活型態、飲食習慣及工作環境壓力，主動脈剝離的年輕化也逐年增加。

造成主動脈剝離的原因，高血壓控制不好是最常誘發的因素，另外，先天性主動脈狹窄、先天性主動脈畸形、心臟手術後遺症、馬凡氏症候群及胸部外傷等。施俊哲強調，高血壓忽高忽低控制不佳，是導致主動脈剝離最常見的因素。

急性主動脈剝離除了因為血管破裂會直接致死外，極有可能因假腔血流壓迫真腔血流導致各個器官缺血；因此，病人的臨床症狀會隨著剝離的位置、範圍而千變萬化，急性主動脈剝離也是目前心血管最大挑戰的疾病之一，每年奪走許多人性命，其中包括很多青壯年人。

主動脈剝離的治療，依病情不同而有不同治療，如果是A型的心臟主動脈根部撕裂引發急性主動脈剝離，必須立即進行手術治療；另外，B型的主動脈剝離是主動脈破口在弓部遠端，此時可以用藥物治療，但是如果有併發症發生，動脈主要分支阻塞而造成器官缺血，持續嚴重高血壓或疼痛、肢體缺血、內臟器官缺血壞死、玻璃範圍擴大，形成動脈瘤或破裂時，則須改採手術。

對於曾發生過主動脈剝離的患者，他建議，一定要控制良好血壓，避免三高，同時戒菸並禁止劇烈運動，維持規律生活，才能避免再次受到主動脈剝離的威脅。