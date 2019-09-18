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台北市也爆本土屈公病 中和國強嶺疫情跨市蔓延

2019-09-18 17:48聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾管署防疫人員持續加強新北市中和區國強嶺周邊之孳生源查核。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員持續加強新北市中和區國強嶺周邊之孳生源查核。圖／疾管署提供
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本土屈公病再升溫，原僅在新北市續燒的疫情，如今竟然已經向外蔓延到台北市，疾管署今下午四時公布，國內新增3例本土屈公病病例，除又增一名中和區病例外，永和區及台北市都出現首例本土屈公病病例。疾管署表示，台北市個案是國強嶺封鎖管制步道遭感染，研判帶病毒的蚊子已飛出管制區，周邊都是高風險區，籲民眾十月中旬前盡量勿前往國強嶺。

疾管署副署長羅一鈞表示，新北市永和區保平里60多歲男性、台北市萬華區華中里80多歲男性平時活動地除住家外，也經常到中和區錦昌里運動，因該地鄰近國強嶺周邊區域，初步研判2人是在運動地點周邊感染的可能性較高，中和區中興里40多歲女性住家位於國強嶺封鎖管制步道口旁，且發病前曾至國強嶺周邊區域爬山，研判其於國強嶺周邊感染的可能性較高。

至國強嶺群聚爆發，新北市政府緊急封鎖八條登山步道，原疾管署研判，屈公病潛伏期約2至12天，國強嶺封鎖前感染個案，會陸續於9月10日前發病，但台北市萬華區個案發病時間卻是9月14日。羅一鈞表示，研判其於非管制區內遭叮咬，雖疫情範圍確實擴大，但強調非管制失靈，原熱區疫情正趨緩，將持續進行孳生源清除及化學防治等工作。

羅一鈞進一步說明，隨著疫情轉化，新北市都有增加管制點，於山林小徑插旗警示，由於山區難拉封鎖線，警局也派員巡邏，9月16日也擴大中和區區塊防治執行範圍至25里，中和區國強嶺部分步道及周邊環境仍持續管制中，民眾若擅闖最高可處30萬元罰鍰。

這三周相關群聚個案已累積13例，羅一鈞表示，雙北市各地不少外地民眾都有去國強嶺的活動習慣，因此，除中和區外，逐漸有其他行政區出現個案，但衛生單位至其他區域個案住家環境調查，發現病媒蚊指數偏低，研判疫情熱區還是國強嶺，不僅封鎖區，尤其周邊都很危險，籲民眾在10月15日疫情監測期滿前，盡量不要前往。

今年截至目前我國共81例屈公病病例，其中14例為本土病例，分別為新北市13例及台北市1例；另境外移入病例67例，感染國家以緬甸47例為多、其次為泰國10例。疾管署提醒，民眾雨後應加強環境巡查，徹底清除積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。

疫情屈公病

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