交通部拍板客運18項成本調漲但票價不漲 年補貼3.18億

2019-09-18 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



客運公會去年7月向公路總局提出18項成本檢討案，交通部上周已拍板核定調漲17.17％。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 公路客運票價9年未調整，業者考量油價、基本工資上漲等因素，客運公會去年7月向公路總局提出18項成本檢討案。交通部上周已拍板核定調漲17.17％，準基本運價商定為3.48元，但針對成本上漲將以補貼因應，針對消費者給予票價價差補貼，交通部估計每年將增加補貼金額約3.18億元，近日實施。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年7月提出營運18項成本票價檢討案，申請票價核定上限調漲30％，公路總局3月初審通過，漲幅砍為15％至20％並提報交通部。交通部長林佳龍則表示以增加補貼方式因應，不調整運價避免增加基本名行負擔。

公路總局核定費率改採「準基本運價」及「準每車公里合理成本」替代，針對消費者給予票價價差補貼。

交通部表示，一般公路客運基本運價是採計所有路線營運效率前50％為計算基礎，雖然客運量下降，但公運計畫有持續投入經費改善，這此採40％為基礎，運價商定為3.48元，調整幅度為17.17％；另根據公路總局汽車客運審議會檢視18項成本，「準每車公里合理成本」建議為40.252元。

交通部上周已核定此案，預估提高成本後預估每年將補貼約3.18億元，並將由公共運輸發展計畫經費支應，全案近日將上路。