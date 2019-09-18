頂級客專屬！全台首張「感應式金屬信用卡」亮相

2019-09-18 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



看好金字塔頂端市場，星展銀行（台灣）推出全新「星展豐盛尊耀無限卡」，為全台首張具備感應式刷卡功能信用卡，採邀請制申辦，最高可享8次Mercedes-Benz機場接送服務，搭配全台多點高檔餐飲、住宿服務，搶攻頂級客群商機。

全新「星展豐盛尊耀無限卡」邀請年收入達台幣500萬元以上或總資產3000萬元以上客戶申辦，首年年費36000元，若消費滿1000萬元，則享次年免年費優惠。持「星展豐盛尊耀無限卡」每消費5元贈送點數1點，點數終生有效，可兌換精選商品或中華航空哩程；對於熱愛旅遊玩家，除了提供2次亞洲指定城市、6次台灣機場接送服務外，選擇指定方案訂房，再享專屬好康，例如入住日月潭涵碧樓，可免費獲得雙人SPA療程乙次等，精選飯店餐廳買一送一優惠及全台6間高球場優惠，讓旅行充滿樂趣。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，據內部數據觀察，高階財富管理客戶使用信用卡，最重視「機場接送、機場禮賓通關、積點服務」，新推出「星展豐盛尊耀無限卡」匯聚3位一體，為消費者帶來全新感動。林鑫川進一步分享，「星展豐盛尊耀無限卡」以5大亮點領先業界，包括亮點一「特製金屬卡面」；亮點二「客製化卡面雷雕個人姓名」；亮點三「首張金屬信用卡支援感應式付款服務」；亮點四「各大餐旅專屬優惠」；亮點五「達年度消費門檻，享豪華遊艇趴」，緊緊抓牢客戶的心。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基說，使用「星展豐盛尊耀無限卡」累積年消費滿額，銀行將以卡友署名舉行「星展VIP豪華遊艇社交饗宴」；年刷卡金額滿100萬，次年贈台灣環宇尊榮版快速通關乙次。