多重服藥須小心 食藥署推藥事照護

2019-09-18 17:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



永和區柏愛藥局藥師鄭文柏建議：「一般民眾若有藥事服務需求，可直接打電話到藥師公會或食藥署，他們會指引你到鄰近的社區藥局。」（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 民眾服用處方箋、保健食品，常遇到交互作用、不良反應等問題，衛福部食藥署近6年推動藥師到府諮詢，進行用藥比對的「藥事照護服務計畫」。由藥師公會培訓的3700位藥師提供服務。食藥署副司長吳明美表示，藥師現在已可看到病患的雲端健保與檢驗報告，民眾不妨向社區藥局諮詢，以了解所拿的藥。

用藥複雜須小心

食藥署推動「藥事照護服務計畫」，範圍分為社區藥局、長照機構與個案轉介。吳明美說，小朋友特殊過敏、氣喘疾病與老人的用藥其實都很複雜，須由藥師全方位地檢視有無「重複用藥、藥物交互作用」等問題，用藥後也須持續追蹤有無「不良反應。」

永和區柏愛藥局藥師鄭文柏建議：「一般民眾若有藥事服務需求，可直接打電話到藥師公會或食藥署，詢問配合的鄰近社區藥局。」食藥署科長楊博文表示，此計畫目前以偏鄉、離島、地方衛生局資源較不足的10縣市為主。吳明美承諾，明年將擴及全國22縣市，與地方衛生局一起努力。

藥師上門檢查用藥

鄭文柏分享去年經永和耕莘醫院轉介收到的實務個案。100歲的老伯伯因有阿茲海默症、青光眼、腸胃不適等疾病，家人覺得用藥過於複雜，便去「長照中心」申請藥事照護服務。鄭藥師到趙伯伯家檢查藥單、用藥環境安全管理後，發現他使用超過8種的藥品及保健食品，相當複雜，且還有未依據醫囑服藥等問題，所以長期受腸胃問題困擾。

鄭藥師在與醫師討論後，調整處方箋的藥品種類、劑量，並給趙伯伯家人上用藥教育課。鄭藥師說：「趙伯伯103歲時，圓滿地安享天年了，我還是會繼續照顧老奶奶。」他感謝食藥署，推動社區照護，讓他接到這位個案，並希望政府的藥事照護服務計畫能從個案，擴及到個案的家人，甚至是整個社區。

此外，食藥署為配合每年9月25日「用藥安全日」，將在21日於台中草悟道舉行「用藥安全路，藥師來照護」園遊會，當天用藥安全宣導攤位，希望透過寓教於樂，讓民眾了解到社區藥局及藥師的專業、熱情，並建立正確用藥觀念。

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