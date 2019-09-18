最虐心又最快樂的工作 保母媽媽哭到眼傷終不悔

2019-09-18 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



兒福聯盟深耕收出養服務邁入第28年，堅持要以最高品質的「家庭式照顧」安置等家的孩子，每個月平均安置40個孩子，背後有一群特別的社區保母，她們付出24小時全年無休的愛，再忍住眼淚，將視如己出的孩子，送到收養家庭懷裡。

曾小姐擔任社工八年，生了小孩後，萌生轉行當保母的念頭，剛好有擔任收出養社工的朋友，正在找保母，她就開始了照顧等家寶寶的任務。曾小姐說，在照顧等家寶寶的過程中，常常因為寶寶的成長很喜悅，也會為他的健康而擔心和奔波，一切就像親生媽媽擔心自己的孩子一樣。但到了必須分離的那天，又要能夠抽離自己的角色，雖然捨不得，又很高興能為孩子盡一分力。

兒盟執行長白麗芳表示，有的保母媽媽每次送走一個孩子，就要難過好幾天，但等到心情平復，又願意接手其他孩子，多年來已照顧超過20個孩子。也有保母照顧一個孩子就長達五年，終於等到國外家庭願意收養，孩子出國後，她既高興又不捨，哭到眼角膜都受傷。