檢查常嗆到、嘔吐 膠囊內視鏡讓民眾不心驚

2019-09-18 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



要檢查胃發炎或是否有癌前病變等，內視鏡是主要選項之一，但因照內視鏡需麻醉、且從嘴巴吞嚥進入，多數民眾未有經驗，過程中可能會出現嗆到、嘔吐等不適感。有台廠今研發出新款式，患者吞入如膠囊般的內視鏡，醫生用大磁鐵控制方向，可清楚檢查胃、十二指腸等器官，患者更全程清醒和醫師溝通，及早發現腸胃是否有異狀。

中山醫院膠囊內視鏡主任吳文傑表示，內視鏡是當民眾胃部出現不適狀況後，常建議做的一種檢查。醫師以插下長管方式檢查食道、胃部或十二指腸等消化道部位是否有疾病或癌前病變；但患者過程易出現嗆到、嘔吐等不適感；若選擇以自費無痛全身麻醉方式，則有刮傷腸胃壁的可能，故很多民眾會有畏懼，等到胃痛劇烈時才就醫，甚至檢查出胃癌。

吳文傑說，但只要需麻醉就有風險存在，因此非所有民眾都可接受麻醉內視鏡。據統計，台灣每年接受上消化道內視鏡檢查約有100萬人次，約有20萬人因為害怕而放棄檢查。而此技術具不需麻醉，患者僅需喝水後吞入膠囊，可降低感染風險、自行調整角度、清醒觀看螢幕狀況等優勢，除減少患者緊張感外，可和醫師即時溝通、討論病情，若有疑似早期癌別等症狀，可再進一步做侵入性檢查。