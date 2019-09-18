母乳媽媽想試生酮瘦身 營養師警告恐危及生命安全

2019-09-18 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



愛美是天性，近日網路瘋不少新手媽媽透過近年來興起生酮飲食瘦身法，想快速回復好身材當漂亮媽咪，又能親餵母乳。這看在營養師的眼中卻是非常恐怖的行為，生酮飲食限制攝取碳水化合物，幾乎不吃任何全穀類與水果，會喪失許多營養素來源。不僅母乳媽媽可能發生酮酸中毒，危及生命安全，更可能危害寶寶的健康。

國健署營養及健康飲食專文以「哺乳媽媽想吃生酮瘦身？」為題，請營養師林世航釋疑。他解釋，生酮飲食是近來流行的瘦身方法，是一種嚴格限制碳水化合物、提高油脂攝取的飲食法。當碳水化合物足夠時，身體首先會利用血糖和肝醣；但當肝醣用完後，身體進入血糖偏低的狀態，人體開始大量利用本身的脂肪作為能量來源，因此能減少體脂肪含量而達到瘦身效果。

林世航說，母乳媽媽可能因生酮飲食發生熱量攝取不足、酮體生成等，發生酮酸中毒，嚴重恐危及生命安全，國外已發生過數起哺乳媽媽因此酮酸中毒案件。動物實驗也發現，攝取低碳水化合物飲食懷孕或哺乳母鼠，子代易出現類憂鬱行為與身體發展遲緩現象，因此不建議媽媽冒著這些風險嘗試生酮飲食。

生酮飲食易導致微量營養素攝取不足，造成哺乳媽媽營養不良。另外，也有研究發現生酮飲食會影響媽媽乳汁組成，進而影響寶寶吸收狀況。實行生酮飲食的哺乳媽媽，雖泌乳量與一般飲食相比必未有差、但乳汁油脂含量較高，造成乳汁熱量較高，新生兒可能因此攝取較多熱量。