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這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28聯合報 記者余采瀅╱即時報導

只要找對方法，想要成功減重甩肉不是難事。衛福部豐原醫院新陳代謝科團隊今年舉辦減重活動，讓民眾在短短40天成功瘦下來，其中還有一位婦人瘦了近10公斤；一對夫妻檔則分別瘦4公斤和5.8公斤，因他們都遵照營養師個別化的飲食建議。

豐原醫院新陳代謝科個管師游玉琳表示，糖尿病照護中心長期照顧糖尿病友，發現有代謝症候群的民眾，主要是因高血壓、高血糖、高血脂等三高問題沒控制好，要控制好三高的不二法門就是減重，因此每兩年會舉辦一次免費減重班邀民眾參加，藉由飲食及運動搭配，讓民眾有效控制體重。

豐原醫院營養師賴侑伶表示，民眾會肥胖主要是吃太多、動太少，課程中特別透過修改飲食紀錄，找出問題點、給予建議，依據個人的體重、身高及活動概況，設計6大類食物分量，並學習如何選用低熱量食材及低油烹調技巧。

減重最多的62歲陳秋美說，從來不知道自己血糖這麼高，這次參加檢測時，血糖跟血壓竟都高達160，超過基本標準，擔心會影響健康，每天遵照營養師給的飲食及技巧吃三餐，沒想到成功瘦了9.8公斤，血糖、血壓也都恢復到正常值。

另一對夫妻檔則分別減下4公斤和5.8公斤，太太林美香表示，因以前減重都沒有良好成果，這次遵照營養師的建議，將愛吃的麵包分量調整一下，沒想到喜歡穿的衣服也可以穿了，肚子的肥肉也少了一層。

先生艾長春說，自己是一個無肉不歡的人，非常喜歡吃油炸類，像是炸雞、炸豬排等，經過營養師的肉類食物烹煮建議，採水煮、煎煮等烹調方式，改變吃肉飲食方式，腰圍也小一圈，現在出門還要繫上皮帶，褲子才不會鬆鬆的。

豐原醫院指出，參加減重班的民眾，經過40天的減重計畫，每個人至少都成功瘦了2至3公斤，除了氣色變得更好，更開心成功甩肉、贏得健康。

衛福部豐原醫院新陳代謝科團隊今年舉辦減重活動，民眾在短短40天，每個人至少都成功...
衛福部豐原醫院新陳代謝科團隊今年舉辦減重活動，民眾在短短40天，每個人至少都成功瘦了2至3公斤。記者余采瀅／攝影
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衛福部豐原醫院新陳代謝科團隊今年舉辦減重活動，民眾在短短40天，每個人至少都成功...
衛福部豐原醫院新陳代謝科團隊今年舉辦減重活動，民眾在短短40天，每個人至少都成功瘦了2至3公斤。記者余采瀅／攝影
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