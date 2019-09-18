影／燦笑融化陳妍希 天使寶妞妞還在等家

2019-09-18 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



「覺得她好瘦，四肢都細細小小的」，保母媽媽回憶一年多前剛接到早產的妞妞時，抱起來特別輕盈。在保母媽媽的細心照顧下，9月剛滿一歲的妞妞已經白白胖胖，最愛看書、洗澡、吃東西，個性溫和乖巧，總是帶著燦爛友善的笑容，是個人見人愛的天使寶。

妞妞原本六個月還不會翻身，經過半年多的早療，動作發展已經追上同齡孩子，就快要學會走路了。保母媽媽說，上一個照顧的等家孩子，照顧七個多月就幸運被收養，妞妞因為發展略為遲緩，已等家超過300天，希望這場愛的接力賽能順利找到下一棒。

兒福聯盟表示，有些特殊需求的等家寶寶，除了等待時間比較長，等待期間也需要更多醫療資源，社工與保母也要投入更多心力的陪伴與照顧。兒盟為了提供孩子安穩的安置環境、減少孩子更多的等待和創傷，堅持讓孩子安置在家庭環境中，透過保母除了能幫助孩子建立依附、信任感，更能視每個孩子的特殊需求提供必要協助，只是「家庭式照顧」的成本相對較高出許多，需要社會大眾相助。