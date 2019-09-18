不只第四期！實體癌一到三期 中國附醫獲細胞治療許可

2019-09-18 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



細胞治療實體癌，不再只限第四期。中國醫藥大學附設醫院日前通過衛福部核可，開放8種癌症的第一到第三期患者，當第一、二線標準治療無效，即可選擇自體免疫樹突細胞（DC）治療，不只嘉惠病人，也領先全台成為一到四期實體癌皆可進行細胞治療的醫學中心。

衛福部開放的癌症細胞治療是利用自體的免疫細胞，經抽取後並在體外培養強大，最後再輸回體內治療癌症。

中國附醫可利用樹突細胞治療的8種癌症，分別為多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤（腦轉移癌）、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌。

中國附醫原先只被衛福部核准於治療第四期患者，本月16日再獲一到三期的治療許可，院方向地方衛生局報備後即可收治病人。

中國附醫院長周德陽表示，能夠順利獲得許可，是因國外已有相關文獻佐證，使用樹突細胞治療上述癌別，且從第一到第三期介入均有效果。

周德陽強調，雖然不同癌別對於細胞治療的預後皆有不同，但提早在一到三期就介入細胞治療，預後肯定比第四期再治療更好。畢竟到第四期才介入細胞治療，很可能會來不及救命。