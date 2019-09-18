親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

陽明、交大合校案通過了 最快明年8月正式掛牌

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

農委會農糧署今天與全聯福利中心聯合辦理「全聯農家直採專區媒合會」，媒合具產銷履歷或有機驗證資格農友，在於全聯福利中心門市直接販售驗證農產品給消費者。全聯今天舉辦農家直採專區簽約說明會，預計38名農友可完成簽約進駐全聯農家直採專區。

農糧署表示，全聯福利中心目前有43家超市賣場設置農家直採專區，合作農友已達230人，其中約有三成五的供貨農友每月營業額達10萬以上，不僅增加農民收益，也有效縮短食物從產地到餐桌的距離。

全聯農家直採專區天母中山店。圖／農糧署提供
全聯農家直採專區天母中山店。圖／農糧署提供
分享

農糧署農民農委會全聯

相關新聞

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

網傳男童染腸病毒死亡 苗縣衛生局：尚未確診

2019-09-18 14:25

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

影／燦笑融化陳妍希 天使寶妞妞還在等家

2019-09-18 15:00

不只第四期！實體癌一到三期 中國附醫獲細胞治療許可

2019-09-18 14:43

2歲就愛上鐵道 洪致文掌鐵博籌備處

2019-09-18 14:05

石虎之亂落幕 俄插畫家見證集集彩繪列車上路

2019-09-18 14:05

為畫石虎 俄羅斯插畫家：看很多資料

2019-09-18 14:05

當醫療遇見企管「精實醫療」節省醫病70％時間

2019-09-18 14:03

921地震20周年 九族文化村半價謝各界助南投

2019-09-18 13:31

小心蔓越莓影響抗凝血藥 社區藥師把關「對症下藥」

2019-09-18 13:25

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

結石患者又見血尿緊急就醫… 原來是紅龍果吃太多

2019-09-18 12:20

比較肥的韓國瑜？當明目張膽的歧視成為日常

2019-09-18 12:06

2019國慶焰火在屏東 免費接駁看這裡

2019-09-18 11:51

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

交通科技白皮書年底問世 交部：台中高雄機場將轉型

2019-09-18 11:49

全國古蹟日 張曉風故居勝利新村展開

2019-09-18 11:39

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:22

影／肢端肥大症 4成患者無病識感

2019-09-18 11:20

藥事照護服務 食藥署：明年將推至22縣市

2019-09-18 11:17

石虎彩繪列車上路囉！ 交通部邀俄插畫家代言觀光

2019-09-18 11:15

已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00

向德國取經！ 德國專家10月來台分享環保經驗

2019-09-18 10:35

創新廢棄物回收 環保署最高補助500萬

2019-09-18 10:16

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-18 09:17

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

回響／農委會：鼓勵學校午餐多吃魚

2019-09-18 00:35

南韓A肝盛行 遊韓勿生食 出發前種疫苗

2019-09-18 00:27

南韓爆非洲豬瘟 攜豬肉返台重罰

2019-09-18 00:13

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02
看更多

熱門文章

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

少了陸客的墾丁加碼放送 五星飯店不到2千海生館童免費

2019-09-17 16:34

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

每日星座運勢／天蠍適合做創意設計　投資進帳可觀

2019-09-18 00:00

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

好消息！劉櫂豪爭取後 全台夜市抵用券都可在台東使用

2019-09-17 16:04

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

使用精華液保養必懂「4要點」　弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

南韓A肝盛行 遊韓勿生食 出發前種疫苗

2019-09-18 00:27

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

影／深海發現跳舞章魚 科學家驚呼像「小飛象」

2019-09-17 16:26

拚輕軌國產化！交通部訂採購指引 基隆輕軌當示範

2019-09-17 16:55

性別平等教育教什麼？「3大核心概念」爸媽都應該要了解

2019-09-17 16:13

世界級生態奇觀黃頭鷺遷徙秀上演 鳥友驚呼連連

2019-09-18 09:57

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

女生狂長鬍子好困擾！3種原因讓毛髮旺盛 小心是身體發出警訊

2019-09-17 21:08

倫敦時裝周／國師加持 唐綺陽在詹朴2020春夏秀上欽點最愛配件

2019-09-17 18:02

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-18 06:00

流感併發橫紋肌溶解症 8歲童痛到無法走

2019-09-17 23:55

UNIQLO文創概念店進軍信義區 全台唯一UT光廊宛如走進東京銀座

2019-09-17 18:42

員工特休用不完 該如何與雇主協調？

2019-09-18 12:35

回響／農委會：鼓勵學校午餐多吃魚

2019-09-18 00:35

石虎彩繪列車上路囉！ 交通部邀俄插畫家代言觀光

2019-09-18 11:15

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top