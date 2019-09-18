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當醫療遇見企管「精實醫療」節省醫病70%時間

2019-09-18 14:03聯合報 記者陳玫伶╱即時報導

精實管理專家李玉珍協助嘉義縣大林慈濟醫院執行「精實醫療」，將企業上的精實管理技巧帶入醫療界，期望能改善醫院的工作效率，以及減少病人在醫院等待的時間，並提升員工的安全與效率。

大林慈濟醫院今天舉行「精實醫療變革高峰研討會」，邀請李玉珍前來演講和實際指導，李玉珍在美國的企業和醫療體系，學習到企業精實管理，將技術帶回到慈濟醫院系統，今天演講也由來自長庚、秀傳醫院和健康署等30多個醫療單位前來學習。

李玉珍說，精實管理源自日本的豐田集團，主要是運用各式工具，例如，資料櫃可以透過不同的顏色，辨別各式資料，在整理過程，也能清除過期的資料。她在大林慈濟醫院執行精實醫療管理已經3年，如果要應用到全醫院，大概需要5年以上的時間。

她說，其實企業與醫療院所管理是一樣的，尤其是手術房需要簡單、直覺的工作環境，像是醫療用品也可利用各式顏色來分辨，避免給錯藥，提升用藥安全性。

李也在課堂上提出在大林慈濟醫院執行精實醫療的案例，她提前安排病人走檢驗的動線，發現病人需要上下樓跑各種單位，要走500多公尺、花費67分鐘，她集中檢驗單位的動線後，病人只要走200多公尺、21分鐘，改善約70%的時間。

大林慈濟醫院醫療副院長陳金城表示，現在已經執行精實醫療的部門有行政部門、護理單位、檢驗部門、藥劑部門，舉例來說，精實醫療系統可以縮短開刀房的準備時間、簡化設備，妥善運用醫生及護士在開刀房操作手術的時間。

大林慈濟醫院企劃室組長陳敬森說，若沒有精實管理技術，其實他們也不太知道怎麼找到浪費的源頭，會因為怕醫療器材不夠用，就準備過多，長期下來造成資源的浪費、過期，在清理後醫院的庫房就變得很整潔，也多了很多儲藏空間。

陳金城說，精實醫療系統需要從基層做起，要培養基層重視、負責自己的工作環境，由基層員工及醫師發現問題並提出意見，上司會願意全力支持、配合。

大林慈濟醫院舉辦「精實醫療變革高峰研討會」有30多家醫療體系人員參與。記者陳玫伶...
大林慈濟醫院舉辦「精實醫療變革高峰研討會」有30多家醫療體系人員參與。記者陳玫伶／攝影
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精實管理專家李玉珍（左一）與大林慈濟醫院醫療副院長陳金城（右二）、企劃室組長陳敬...
精實管理專家李玉珍（左一）與大林慈濟醫院醫療副院長陳金城（右二）、企劃室組長陳敬森（右一）合照。記者陳玫伶／攝影
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「精實醫療變革高峰研討會」場外同步舉行精實醫療成果展覽。記者陳玫伶／攝影
「精實醫療變革高峰研討會」場外同步舉行精實醫療成果展覽。記者陳玫伶／攝影
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「精實醫療變革高峰研討會」參與學員實際參訪大林慈濟醫院學習。大林慈濟醫院江珮如／...
「精實醫療變革高峰研討會」參與學員實際參訪大林慈濟醫院學習。大林慈濟醫院江珮如／提供
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