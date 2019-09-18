迎接下一世代 開放場域自駕車運行平台啟用

2019-09-18 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府與工研院合作拿下全台第1張自駕車車牌，上路後將成為全亞洲第1個允許自駕車於開放場域行駛的智慧城市，市長林智堅、工業技術研究院副院長張培仁與SEMI國際半導體協會全球總裁Ajit Manocha，今天在台北南港國際半導體展共同啟動開放場域自動駕駛系統運行平台，加入竹科產業鏈盼促進新技術開發。

市長林智堅指出，自駕車是迎接下一個世代科技的重要一環，盼平台可以開創更多新興應用和商業模式，竹市府要做科技發展的助力，讓國人生活更好。

市府指出，台北南港2019SEMICON國際半導體展是全球第2大的半導體專業展會，連結國內微電子產業生態圈，是台廠接軌全球重要媒介，市府、工研院與SEMICON共同發展自駕車系統運行平台，盼協助台灣站穩全球車用半導體製造商與關鍵零組件供應商地位，帶動半導體產業發展，讓台灣在全球自駕車領域享有更多發展資源及潛在的招商機會。

林智堅表示，市府與工研院合作以南寮漁港作為工研院研發自駕車的重要場域，並爭取到全國第1張自駕車車牌，竹市擁有眾多自駕車相關產業，例如晶片與車載通訊，盼本次3方合作形成運行平台，帶動新竹市相關半導體產業與汽車電子產業升級。

工研院副院長張培仁表示，工研院跟新竹市政府剛拿到編號0001自駕車車牌，並完成開放場域測試，拿到車牌只是第一步，未來在南寮實境測試還有各種挑戰，期待未來能與SEMI攜手合作，嘗試串聯更多資源串連，帶動台灣自駕車產業鏈。

SEMI全球總裁Ajit Manocha表示，新竹市有許多地方令他驚豔，期待自駕車在竹市開放場域通行；聯發科技副董事長、台灣半導體協會常務理謝清江表示，很開心見證竹市府、工研院、SEMI3方合作，相信自駕車會成為下個世代潮流，帶動半導體產業發展。