小心蔓越莓影響抗凝血藥 社區藥師把關「對症下藥」

2019-09-18 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



為保障民眾用藥安全，食藥署近六年來推展藥事照護服務，由藥師主動介入病人的用藥狀況，讓民眾減少重複用藥的情況，以提升用藥安全和減少藥品重複的狀況。

新北市永和的趙姓老翁高齡103歲，因失智、青光眼、失眠以及腸胃不適等多種疾病。由於服用的藥品過多，透過醫院轉介至社區藥局的藥事照護服務。藥師到他家進行居家服務時，看到他持續脹氣且食慾不佳，導致身體虛弱。

經過探訪發現，趙姓老翁的家人因為不想讓他吃太多藥，而自行刪減了促進腸胃蠕動的藥物，加上他長期臥床，反而造成不良的後果。經過藥師說明藥物功效的諮詢服務，以及立即請醫師開立消脹氣藥物的判斷性服務後，趙姓老翁的疾病終於獲得良好控制。

服務趙姓患者的藥師鄭文柏表示，提供藥事照護服務的藥師，必須像「柯南」一樣，抽絲剝繭探詢出病患服用的飲食和藥物，才能找出可能的危害，並給予相關的用藥安全知識。

他指出，居家服務時發現許多民眾會食用蔓越莓等保健食品，若同時服用抗凝血劑藥物，則可能產生交互作用，增加出血的風險。

另外，鄭文柏說，有些民眾有冬令進補的習慣，若糖尿病患者服用降血糖藥物，再服用人蔘則可能導致血糖過低。因此，藥師除了透過健保雲端資料庫和民眾攜帶的處方箋了解其過去病史和用藥史外，也要依據節令、症狀，引導病患說出平日的飲食和生活習慣，才能真正「對症下藥」。