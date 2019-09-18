他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37 聯合新聞網 綜合報導



一名網友因做了外送員的工作，卻被朋友瞧不起，令他相當難過。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 外送服務越來越盛行，許多人懶得出去時會叫外送，外送人員相當辛苦，日曬雨淋扛著大量的餐點送去給客人。一名網友因做了外送員的工作，卻被朋友瞧不起，令他相當難過。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，「當外送員很可恥嗎？」，他表示自己付出了勞力、日曬雨淋、不偷不搶、努力賺錢，無法理解為何有人一直看不起外送員，「客戶就算了，連朋友都看不起我，真的不知道要說什麼」。

有網友鼓勵原po，認為外送員是個很辛苦的工作，非常很敬佩也很感謝有外送員，讓大家不出門也可以吃到想吃的餐點，在路上也常常看到很多外送員，用生命去拚時間外送，感到很擔憂，「希望我這些話能讓你對自己的職業更有自信，當外送員並不可恥，真正可恥的是以職業去衡量別人的人」。

有網友認為原po不需要在意他人的看法，「其實他們在嫉妒你有多的時間賺錢」、「不需要為了別人而活，正當賺錢、坦蕩蕩」、「職業不分貴賤，瞧不起你的人不會比較有能耐」。

有網友認為，比啃老族好多了，都是靠雙手、用汗水拚來的，而不是去要錢，「不偷不搶靠自己雙手流汗拚出來的，要為自己驕傲不要在意別人的眼光和臭嘴，做自己把自己活的更精彩，對得起自己與愛你的人，加油。」