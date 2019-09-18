日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國道客運日統客運因高鐵通車後衝擊載客數，老人乘客占多數，一年虧損逾二千萬元，本月公告，為維持正常營運，今年10月1日起，7000、7001、7002、7005等四條國道路線年長者優惠票價取消，比照全票計收費，老人從雲林往返台北，來回費用增加360至400元。

「對不起，真的撐不下去！」日統客運董事長林義風表示，依據「發展大眾運輸條例」第9條規定，大眾運輸票價，除法律另有規定予以優待者外，一律全價收費，優待者其差額所造成之短收由中央主管機關協調相關機關編列預算補貼之。

但他經營23年，不曾領過該補貼，早年老人乘客比例少，勉強能夠維持，現在公司四條國道路線年載客量逾50萬人次，但老人乘客高達三成，造成每年虧損超過二千萬元，為維持正常營運，只能取消老人半票優惠。

嘉義區監理所運輸管理科長蔡娟娟表示，對於日統的營運困境，已輔導降低空車率，企業有社會責任，會再持續溝通。