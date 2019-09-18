你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



心血管疾病的發生與高血脂息息相關，歐洲心臟學會近日將壞膽固醇控制標準下修，建議高血壓、糖尿病、吸菸等高風險族群，將控制目標自100降至70單位（毫克／分升），已發生過動脈硬化疾病等的病人自70降至55單位。國內學會表示，國內標準是否異動有待凝聚共識，仍提醒民眾定期健檢瞭解壞膽固醇數值，即使是健康者也應控制在100單位以下。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長李貽恒表示，動脈血管硬化的主要原因是俗稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇附著與堆積在血管壁上，提升血管堵塞、罹患冠狀動脈心臟疾病的風險。高危險族群包括高血壓、糖尿病、腎臟病、肝病、甲狀腺功能過低、吸菸、高油飲食、先天家族性遺傳者等。

李貽恒表示，過去國內外建議高風險群將壞膽固醇控制在100單位以下，而已發生過動脈硬化疾病的病人，像是冠心病或心肌梗塞，控制在70單位以下。不過，有鑑於近年大型臨床試驗結果建議標準下修，歐洲心臟學會今年八月底調整指引，建議高風險群控制在70單位以下，已發生過動脈硬化疾病的病人控制在55單位以下，用藥仍一再復發的病人則應控制在40單位以下。

要控制壞膽固醇數值，飲食習慣須留意。李貽恒表示，壞膽固醇約有兩成是吃出來的，因此病人應雙管齊下，同時遵循醫囑用藥以及培養好的飲食習慣，一般健康者也應該學習聰明吃。