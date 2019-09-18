結石患者又見血尿緊急就醫… 原來是紅龍果吃太多

2019-09-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化伍先生每半年到2年就會尿路結石發作，日前上完廁所發現「血尿」，以為「結石又來了！」前往衛福部彰化醫院看診，院方驗尿並沒有紅血球，X光也找不到石頭，一問之下才知道伍先生2天內吃了許多紅肉火龍果，尿液呈紅色，並非結石引發的血尿。

尿路結石指的是發生在腎臟、輸尿管、膀胱、尿道等部位的結石，一般和體質有關，也和代謝異常及生活型態有關，曾結石的人半數會反覆發生。

泌尿科醫師蔡卓榮表示，一旦尿路結石發作，疼痛及血尿是最典型症狀，結石阻塞在腎臟與輸尿管接合處，或是卡在輸尿管，引發神經刺激輸尿管平滑肌痙攣蠕動，腰腹部因此劇烈絞痛，而結石移動時常會刮傷泌尿道，造成血尿。

53歲伍先生結石過20多次，都是尿路結石，每當石頭卡在輸尿管都痛得他在地上滾，他說，曾發現血尿看診，以體外震波擊碎或內視鏡取出，這次又再發生尿液變紅，自然就認定為血尿，他以為吃下去的東西經腸胃消化後大便排出， 所以吃完紅龍果的大便較暗紅，但並不知道會引發尿液變紅。

蔡卓榮指出，紅肉火龍果中含有甜菜青素，會使尿液呈現紅色而非血尿，只要多喝水，尿的顏色就會恢復正常。