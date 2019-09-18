集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



交通部觀光局推動的集集彩繪列車「國立集集美術館」因列車彩繪誤把花豹當石虎，未上路就轟動全台。該列車今天上午啟用，車廂內外台、俄石虎交替出現於四節車廂，未來一年將行駛於台鐵集集支線上。

集集彩繪列車8月份發表後，因車廂上的石虎彩繪誤把花豹當石虎形成爭議，車廂設計師江孟芝雖然與農委會特生中心合作改正圖像，但仍受到網友抨擊，後又有俄羅斯插畫家Катя Молодцова無償地提供了石虎圖像的插曲，交通部長林佳龍拍板決定讓台灣、俄國石虎圖像共存。

今天集集彩繪列車開航，就吸引許多鐵道迷跟民眾搭乘目睹。鐵道內外裝都是黃色基底，台版石虎跟俄羅斯版本石虎共存，石虎的萌樣讓民眾開心拍照跟合照。

觀光局表示，未來集集彩繪列車會在集集線上運行一年，除了彩繪車廂之外，還希望打造該處為新的鐵道旅遊熱點，為2022年鐵道觀光旅遊年暖身。

今天鐵道觀光小學堂也開幕，於上午正式啟用。日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標表示，未來鐵道小學堂除了是遊客中心，也有集集線搭乘實境影片體驗，還會跟鄰近的車埕火車站、懷舊復古的鐵道文化園區十餘輛古董列車相互串量，打造鐵道迷朝聖之地。