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交通科技白皮書年底問世 交部：台中高雄機場將轉型

2019-09-18 11:49聯合報 記者曹悅華╱即時報導

為聚焦尖端創新科技發展趨勢，投入智慧交通運輸之應用，交通部今天上午舉行「智慧海空港‧領航新未來論壇」，諸多海運及空運產官學研之重量級代表與會。交通部政務次長黃玉霖說，預計年底會提出交通科技白皮書，台中、高雄機場將轉型，預估未來智慧航港會有千億以上產值。

由交通部長林佳龍帶領成立「交通科技產業會報」，整合跨部門科技產業事務，提供政策研擬方向，有效推動交通科技產業務實發展。而為落實台灣海空港運輸之智慧應用，今天上午9時於交通部集思會議中心舉辦論壇活動，由交通部航政司、桃園機場公司、台灣港務公司共同主辦。

論壇分為「智慧機場華麗蛻變，改造台灣新國門」以及「科技領航，點亮港口新未來」兩部分，透過跨部會及產、官、學、研專家學者與海、空運輸業者共同參與，研討新科技運用於海空港運輸產業服務之發展策略，打造智慧國門，並促進相關產業推動。

黃玉霖說，這是交通部科技產業會報十個小組第七場的論壇，後面還有三場，今年年底會來召開第一屆全國交通科技會議，超過半年來的努力成果都會以交通科技白皮書成果呈現，作為中、長期施政的藍圖。在這過程中，重新定義桃園、台中和高雄國際機場，大幅度擴大通關跟各種服務設施，甚至將來大眾捷運系統都可以直達機場。

其中將台中、高雄機場定位成印太區域型國際機場，而為提升台中機場，會在2035年前投入250億，目標年度旅次破千萬；高雄機場也計畫蓋第三航廈、擴大服務設施等，未來可達年度1650萬旅次。海港部分，台北港、台中港都有新的填海造陸計畫。

黃玉霖說，桃機也好、台中、高雄機場也好，並不會輸給新加坡機場，現在可以看到很多機器人排在服務櫃台前面，旅客透過機器人完成所有通關，甚至是行李寄送，這只是其中一環，會提升旅客服務端，後台也會結合目前系統科技做提升，逐漸在台灣所有國際機場來實現。

他說，另外智慧航港每年營收目前有700億，從晶片開發到將來產業發展，預估會有千億以上產值。未來國內的海、空港將結合人工智慧、物聯網、大數據等智慧科技應用，促進我國國家門戶智慧再生，開啟航港數位新時代，提升國家門戶發展競爭力。

桃園機場公司董事長王明德說，第一個重點是連結未來，用高科技解決海空港運輸問題，讓品質跟滿意度提高，在人力是有限情況下將旅客需求提高，用新的程序跟制度解決問題，再來台灣是海島國家，要用空港、海港優勢來連結國際；最後連結在地，讓在地產業可以發展，像是桃園機場只是過路，要怎麼垂直整合，是很重要的。

港務公司董事長吳宗榮說，台灣在去年已有1533萬貨櫃，郵輪超過120萬，打破歷年來港口紀錄，但離大幅成長還有很大空間，會繼續努力。

桃園機場公司總經理林祥生說，關於機器人在桃機的應用，初期目標是透過4K鏡頭與5G傳輸，辨識航廈內應注意的人與物並即回傳營運控制中心；未來在旅客入境的流程上也會改變，像是轉機時間六小時以上，提供免費或是加購超值觀光，例如台灣特色景點美食的來回行程、線上預約觀光巴士等，轉機時間兩小時以上就提供導覽機廠內主題活動的服務。

該次論壇中，桃園機場公司分享智慧機場之現況與未來，以旅客服務體驗角度發展機場5G新世代願景，內容涵蓋O2O新零售商機、自駕車、生物辨識、機器人及物聯網等科技元素之未來應用，期以擁抱新科技華麗蛻變，打造標竿智慧空港，並作為新科技應用場域，供國內外之創新產業投入，以國門帶動智慧商機。

台灣港務公司則因應當今新興科技快速崛起，參酌國際標竿港口智慧化規畫及台灣港群發展需求，提出「台灣港群智慧轉型計畫(Trans-SMART)」，以動畫影片呈現我國港口各項智慧發展之具體行動方案，升級服務效能，領航我國航港產業邁向新里程碑，期以台灣港口為智慧航港發展之應用基地，吸引國內外創新產業投入，開創國家新門戶，強化我國海運產業國際競爭力。

為展現智慧海空港未來願景，該次論壇也引進多項應用體驗，例如與會貴賓報到採用先進的人臉辨識系統，搶先一窺未來機場之樣貌，日後旅客出國在機場只要透過人臉辨識技術，搭配電子登機證就可快速通過安全檢查，也可在免稅商店刷臉購物，及刷臉快速登機，此外也展示桃園機場最新互動版App，可提供AR實景導航功能，最快可於今年底供旅客下載。另外還有「高雄港智慧環境網」的動態展示，透過系統互動操作，即可體驗港區3D仿真實境，即時瀏覽高雄港區環境資訊及港區動態。

智慧海空港‧領航新未來論壇現場。記者曹悅華／攝影
智慧海空港‧領航新未來論壇現場。記者曹悅華／攝影
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智慧海空港‧領航新未來論壇上展示許多科技應用。記者曹悅華／攝影
智慧海空港‧領航新未來論壇上展示許多科技應用。記者曹悅華／攝影
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桃園機場林佳龍新加坡機器人

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