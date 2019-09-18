彎腰拿茶壺竟骨折 專家教你骨鬆在家做的兩招運動

2019-09-18 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位60歲的簡阿姨，有天晚上和家人泡茶，彎下腰拿裝滿的茶壺，當準備起身倒水時，突然聽到背部一聲斷裂聲，之後便感到腰痛難忍，直不起身來。家人連忙將她送醫急診，經由X光檢查確診為腰椎第四、第五節（L4-L5）壓迫性骨折。專家詹承偉指出，骨鬆是沈默的疾病，定期篩檢及早發現很重要，若已骨鬆者，則可透過兩招居家運動，以訓練肌力，預防跌倒，降低因骨鬆引起骨折的機率。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室詹承偉物理治療師指出，骨鬆大多沒有明顯症狀，因此簡阿姨的家人不解，為何拿個茶壺也會骨折，原來，簡阿姨罹患有嚴重的骨質疏鬆症，骨質密度報告T值（T-score）只有-2.5。有些中高齡骨鬆症患者，可能只有變矮、駝背的外觀變化，大多不以為意，但是只要輕微跌倒，或突然過猛用力，如彎腰搬運物品，就可能造成骨折。因此他建議，五十歲以上不論男女，都接受骨質密度篩檢，以掌握自己的骨齡。

為避免骨鬆悄悄來襲，詹承偉物理治療師指出，世界骨質疏鬆基金會指出，在年輕時期能多增加10％的骨質密度，就可使骨質疏鬆症的發生延緩13年。因此，在各年齡層階段都需要攝取均衡且足夠的營養素來維持骨骼健康。

詹承偉物理治療師說，還可透過適當日曬來增加體內維生素D3生成，建議每天上午10時前或下午2時後，陽光不是最強烈時，不擦防曬乳，曬太陽10至20分，但注意不要曬傷。

此外，詹承偉物理治療師進一步指出，從事負重運動做肌力訓練，可增加患者的骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，減緩肌力下降，降低跌倒和骨折的風險。

至於骨鬆者，是否適合運動，詹承偉物理治療師指出，當然。運動可以刺激人體骨骼的生成機制，生成較多的骨質量。尤其對65歲以上的人而言，運動可維持關節靈活、肌力、體能及平衡感處於良好狀態，可以避免摔倒而骨折，也能減緩骨質流失速度。

詹承偉物理治療師並示範兩招已有骨質疏鬆者可以在家做的運動，以訓練肌力。這兩招均為做每組10下，1次1-2組，每天做3次。

第一招【拱橋運動】：平躺，雙膝屈曲，腳底平貼於地面。屈膝同時向上挺腰、臀部抬高離床，保持腰、臀與大腿為一直線。可幫助訓練下肢與臀部肌力，以便可走得更遠、更穩，防止跌倒。