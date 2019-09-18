親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

被遺忘的歷史：你知道死亡人數最多的地震是哪一場嗎？

彎腰拿茶壺竟骨折 專家教你骨鬆在家做的兩招運動

2019-09-18 11:41經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

一位60歲的簡阿姨，有天晚上和家人泡茶，彎下腰拿裝滿的茶壺，當準備起身倒水時，突然聽到背部一聲斷裂聲，之後便感到腰痛難忍，直不起身來。家人連忙將她送醫急診，經由X光檢查確診為腰椎第四、第五節（L4-L5）壓迫性骨折。專家詹承偉指出，骨鬆是沈默的疾病，定期篩檢及早發現很重要，若已骨鬆者，則可透過兩招居家運動，以訓練肌力，預防跌倒，降低因骨鬆引起骨折的機率。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室詹承偉物理治療師指出，骨鬆大多沒有明顯症狀，因此簡阿姨的家人不解，為何拿個茶壺也會骨折，原來，簡阿姨罹患有嚴重的骨質疏鬆症，骨質密度報告T值（T-score）只有-2.5。有些中高齡骨鬆症患者，可能只有變矮、駝背的外觀變化，大多不以為意，但是只要輕微跌倒，或突然過猛用力，如彎腰搬運物品，就可能造成骨折。因此他建議，五十歲以上不論男女，都接受骨質密度篩檢，以掌握自己的骨齡。

為避免骨鬆悄悄來襲，詹承偉物理治療師指出，世界骨質疏鬆基金會指出，在年輕時期能多增加10％的骨質密度，就可使骨質疏鬆症的發生延緩13年。因此，在各年齡層階段都需要攝取均衡且足夠的營養素來維持骨骼健康。

詹承偉物理治療師說，還可透過適當日曬來增加體內維生素D3生成，建議每天上午10時前或下午2時後，陽光不是最強烈時，不擦防曬乳，曬太陽10至20分，但注意不要曬傷。

此外，詹承偉物理治療師進一步指出，從事負重運動做肌力訓練，可增加患者的骨密度和強健肌肉，幫助改善身體的協調與平衡，減緩肌力下降，降低跌倒和骨折的風險。

至於骨鬆者，是否適合運動，詹承偉物理治療師指出，當然。運動可以刺激人體骨骼的生成機制，生成較多的骨質量。尤其對65歲以上的人而言，運動可維持關節靈活、肌力、體能及平衡感處於良好狀態，可以避免摔倒而骨折，也能減緩骨質流失速度。

詹承偉物理治療師並示範兩招已有骨質疏鬆者可以在家做的運動，以訓練肌力。這兩招均為做每組10下，1次1-2組，每天做3次。

第一招【拱橋運動】：平躺，雙膝屈曲，腳底平貼於地面。屈膝同時向上挺腰、臀部抬高離床，保持腰、臀與大腿為一直線。可幫助訓練下肢與臀部肌力，以便可走得更遠、更穩，防止跌倒。

第二招【屈膝仰臥起坐】：平躺時雙手在腹部交叉，膝蓋彎曲，腳底平貼於地面。利用腹肌收縮使肩胛骨離開床面，再回到平躺的姿勢。幫助訓練上半身、核心肌群及腹肌，保持平衡，也可避免椎間盤突出。

第一招【拱橋運動】。照片／業者提供
第一招【拱橋運動】。照片／業者提供
分享
第二招【屈膝仰臥起坐】。照片／業者提供
第二招【屈膝仰臥起坐】。照片／業者提供
分享

骨鬆壓迫性骨折

相關新聞

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

2019國慶焰火在屏東 免費接駁看這裡

2019-09-18 11:51

全國古蹟日 張曉風故居勝利新村展開

2019-09-18 11:39

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

結石患者又見血尿緊急就醫… 原來是紅龍果吃太多

2019-09-18 12:20

比較肥的韓國瑜？當明目張膽的歧視成為日常

2019-09-18 12:06

交通科技白皮書年底問世 交部：台中高雄機場將轉型

2019-09-18 11:49

影／肢端肥大症 4成患者無病識感

2019-09-18 11:20

藥事照護服務 食藥署：明年將推至22縣市

2019-09-18 11:17

石虎彩繪列車上路囉！ 交通部邀俄插畫家代言觀光

2019-09-18 11:15

已死過一次！書法藝術家自創字體寫活第二人生

2019-09-18 11:00

向德國取經！ 德國專家10月來台分享環保經驗

2019-09-18 10:35

創新廢棄物回收 環保署最高補助500萬

2019-09-18 10:16

吉隆坡轉機要看身分證才能登機？網：不是被刁難就是超賣

2019-09-18 09:58

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-18 09:17

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

回響／農委會：鼓勵學校午餐多吃魚

2019-09-18 00:35

南韓A肝盛行 遊韓勿生食 出發前種疫苗

2019-09-18 00:27

南韓爆非洲豬瘟 攜豬肉返台重罰

2019-09-18 00:13

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02

流感併發橫紋肌溶解症 8歲童痛到無法走

2019-09-17 23:55

健康你我他／媽媽感冒變肺炎 竟收到病危通知

2019-09-17 23:30

健身卡卡直接找物理治療師？ 兩派激辯

2019-09-17 23:30

腸病毒警報 單周就診人次破2萬

2019-09-17 23:30

癌症仿製藥代購亂象 衛局要嚴查

2019-09-17 23:30

高血壓患者 天涼小心動脈硬化

2019-09-17 23:30

兩廳院公益巡演十二碗菜歌 邀百人走進戲中吃「辦桌」

2019-09-17 21:30

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

女生狂長鬍子好困擾！3種原因讓毛髮旺盛 小心是身體發出警訊

2019-09-17 21:08

健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25

高鐵暖男幫清打翻咖啡她PO照致謝 網起鬨想牽線竟意外找到本尊

2019-09-17 20:00

蠟筆小新聲優癌逝 國健署上月擬癌篩納HPV病毒檢驗

2019-09-17 19:39

疫情高峰 台南出現第4例腸病毒重症

2019-09-17 18:43
看更多

熱門文章

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

周華健御用作詞人傳肺癌逝世 醫：初期症狀千萬別輕忽

2019-09-17 15:17

吉隆坡轉機要看身分證才能登機？網：不是被刁難就是超賣

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

少了陸客的墾丁加碼放送 五星飯店不到2千海生館童免費

2019-09-17 16:34

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 15:14

經濟部加碼補助夜市抵用券 台南15處夜市適用

2019-09-17 14:37

8折優惠擬取消…北捷電子票證 搭多次才享折扣

2019-09-18 00:02

健身動作卡卡直接找物理治療師？ 醫師、治療師意見分歧

2019-09-17 20:25

麥當勞歡慶「國際歡樂送日」 限時3天抽限量「漢堡毯、薯條T」

2019-09-17 13:45

全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57

捷運扶手太髒眼周長皮蛇？ 醫師：100％絕對不可能

2019-09-17 13:28

創五年新高！腸病毒單周就診破兩萬人次 疫情恐燒到國慶

2019-09-17 15:37

林宥嘉丁文琪破天荒同框放閃 原來是為它

2019-09-17 13:45

第一次有2間三星！最新「新加坡米其林指南」出爐　還有5間二星、37間一星

2019-09-18 00:01

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

每日星座運勢／天蠍適合做創意設計　投資進帳可觀

2019-09-18 00:00

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

好消息！劉櫂豪爭取後 全台夜市抵用券都可在台東使用

2019-09-17 16:04

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

南韓A肝盛行 遊韓勿生食 出發前種疫苗

2019-09-18 00:27

「很多孩子沒說出來」本土研究九成學童曾遭不當對待

2019-09-17 12:59

使用精華液保養必懂「4要點」　弄錯會越塗臉越黑、還會狂長痘痘！

2019-09-17 23:32

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

拚輕軌國產化！交通部訂採購指引 基隆輕軌當示範

2019-09-17 16:55

影／深海發現跳舞章魚 科學家驚呼像「小飛象」

2019-09-17 16:26

女生狂長鬍子好困擾！3種原因讓毛髮旺盛 小心是身體發出警訊

2019-09-17 21:08

性別平等教育教什麼？「3大核心概念」爸媽都應該要了解

2019-09-17 16:13

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

國內首場無人機考試 24人學科全數過關

2019-09-17 14:34

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

倫敦時裝周／國師加持 唐綺陽在詹朴2020春夏秀上欽點最愛配件

2019-09-17 18:02

倫敦時裝周／周冬雨錐子臉看BURBERRY秀 《金牌特務》伊格西驚人走山

2019-09-17 14:45

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

流感併發橫紋肌溶解症 8歲童痛到無法走

2019-09-17 23:55

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top