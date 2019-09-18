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影／肢端肥大症 4成患者無病識感

2019-09-18 11:20聯合報 記者簡浩正╱即時報導

您有鞋子越買越大、同尺寸的戒指如今卻戴不下等困擾嗎？小心可能是肢端肥大症。台大醫師表示，肢端肥大症是一種生長激素分泌過量的罕見疾病，由於病程較緩慢，常被誤以為是身體老化現象而忽略，約四成患者無病識感；除有併發三高等多重共病可能外，若未治療，死亡率比常人多出兩倍。

台大醫院今於院內舉行策展活動，請來名攝影師林炳存攝病友藝術照來衛教，表現肢端肥大症的自信美。參與拍攝的大肢俱樂部會長蔡元鎮，已是30年病友，他說因一本勵志書而受啟發，確診後就接受手術治療並維持良好作息，30年來定期回診追蹤從未間斷。

台大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師張天鈞表示，肢端肥大症為生長激素(GH)過量後，會進一步導致類胰島素生長因子(IGF-1)濃度上升，會造成患者自身外貌逐漸改變，像是手部、足部、臉部、舌頭等器官變大，如鞋子越買越大、戒指戴不下、無法做精細動作等。

據流行病學統計，肢端肥大症發生率為每百萬人口中每年新增4個新病例，台灣每年平均新增約60個新病例，平均發病年齡為40歲上下。

張天鈞說，由於此症進程較慢，短時間內患者通常難以察覺，而未能及早就醫，平均誤診時間為5至7年外，許多患者同時併發高血壓、糖尿病、心血管疾病、睡眠呼吸中止症等共病，對嚴重影響健康。

台大醫院神經外科主治醫師黃博浩表示，肢端肥大症可透過抽血、X光等檢查，生長激素值若超過5即可認定為肢端肥大症（正常值為2以下）；而在治療上，第一線以手術為主，若未能緩解則再以藥物與放射線治療，患者容貌或肥大等症狀會逐漸恢復。

黃博浩提醒，術後患者三年內須定期回診追蹤，檢查血液中生長荷爾蒙和類胰島素生長因子是否維持在正常範圍，並逐步治療糖尿病、心臟病等其他共病。

台大醫院神經外科主治醫師黃博浩表示，肢端肥大症可透過抽血、X光等檢查；而在治療上...
台大醫院神經外科主治醫師黃博浩表示，肢端肥大症可透過抽血、X光等檢查；而在治療上，第一線以手術為主，若未能緩解則再以藥物與放射線治療。記者簡浩正／攝影
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台大醫院今於院內舉行策展活動，請來名攝影師林炳存（左一）攝病友藝術照來衛教，表現...
台大醫院今於院內舉行策展活動，請來名攝影師林炳存（左一）攝病友藝術照來衛教，表現肢端肥大症的自信美。記者簡浩正／攝影
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台大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師張天鈞表示，肢端肥大症為生長激素過量後，會進一步...
台大醫院內分泌新陳代謝科主治醫師張天鈞表示，肢端肥大症為生長激素過量後，會進一步導致類胰島素生長因子濃度上升，造成患者自身外貌逐漸改變，像是手部、足部、臉部、舌頭等器官變大等。記者簡浩正／攝影
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台大醫院患者醫師

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