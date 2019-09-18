藥事照護服務 食藥署：明年將推至22縣市

2019-09-18 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



食藥署表示藥事照護服務明年將推至全台22縣市。記者楊雅棠／攝影 分享 facebook 老年人常因多種疾病，至不同醫療院所或不同科別就醫，但可能有多重用藥問題卻不自知。另外，許多民眾也常面臨中、西藥併用的情形。食品藥物管理署六年來持續推動藥事照護服務，由完成培訓課程的藥師，提供民眾全面性的藥事照護，作為民眾用藥安全的守護者。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，藥事照護服務目前主要針對十縣市地區進行服務，以偏鄉、離島地區為主，但一些資源充足的縣市也運用自行的經費推動。目前已有1195家藥局執行社區式藥事照護，用藥配合度諮詢服務人次約1萬5000人，處方判斷性服務達3514名個案，共發現2000多筆疑似藥物治療問題，其中以重複用藥或用藥交互作用比率較高，約占三成五。

食藥署藥品組科長楊博文表示，台灣已邁入老人化國家，具多重用藥風險的老人家更仰賴社區藥局的服務。藥事照護服務透過三種模式進行推動，包括社區藥局駐點的社區式服務、藥師主動與長照安養機構合作的機構式服務，以及由醫院轉介到當地藥局的居家服務。

食藥署表示，明年將推動藥事照護服務至全台22縣市，希望透過藥師與醫師的合作，提升民眾的用藥安全。另外，也將於9月21日於台中草悟道舉行用藥安全園遊會，讓民眾建立正確用藥觀念，並了解社區藥局是「民眾的好厝邊」。