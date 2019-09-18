石虎彩繪列車上路囉！ 交通部邀俄插畫家代言觀光

2019-09-18 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今年是921大地震20周年，交通部觀光局推動的集集彩繪列車「國立集集美術館」，因列車彩繪誤把花豹當石虎，未上路先轟動。該列車今天上午啟用，車廂內外的台版、俄版石虎圖案，交替出現於四節車廂，未來一年將行駛於台鐵集集支線上，觀光局表示，希望打造該處為新的鐵道旅遊熱點，為2022年鐵道觀光旅遊年暖身。

台版石虎圖案。記者董俞佳／攝影 分享 facebook

觀光局表示，受全國矚目的集集彩繪列車「國立集集美術館」期望讓大家深入了解集集的在地產業、文化，也重新喚起大家對石虎的認識與重視，同時更是台、俄友善交流的象徵。

俄羅斯插畫家卡佳‧莫洛措娃設計的石虎圖案，俏皮可愛。記者董俞佳／攝影 分享 facebook

921大地震造成台鐵集集線鐵軌嚴重扭曲，木造的集集車站、車埕車站都嚴重損毀，經過地方政府、日月潭國家風景管理處等協力重建，仿舊成為全新的木造建築車站，集集彩繪列車今開跑紀念921大地震。

不過，集集彩繪列車8月發表後，因車廂上的石虎彩繪誤把花豹當石虎形成爭議，車廂設計師江孟芝雖然與農委會特生中心合作改正圖像，但仍受到網友抨擊，後又有俄羅斯插畫家卡佳‧莫洛措娃無償提供石虎圖像的插曲，交通部長林佳龍拍板決定讓台灣、俄國石虎圖像共存。

林佳龍表示，這次除了見證921重建成果之外，也希望倡議鐵道觀光，集集火車是台鐵三個主要支線中最長，也是最早打造成觀光鐵道，他也現場秀了幾句俄文，感謝卡佳貢獻石虎彩繪。希望卡佳可以成為台灣在俄羅斯觀光的代言人，讓俄羅斯人知道台灣觀光的美好，這次結緣等於搭起台俄橋梁，等於「摸蛤仔兼洗褲」。

今天記者會現場，日月潭國家風景區管理處與農委會特有生物研究保育中心，也宣布合作發起石虎保育宣言簽署活動，呼籲保育石虎的重要性。農委會特生中心主任楊嘉棟表示，這次的事件，讓全台民眾更認識石虎，江孟芝把設計費全捐給特生中心做石虎保育，因此也特別感謝她。

日月潭國家風景區管理處處長洪維新表示，車埕國小未來校舍區將另規劃整建，採委外經營方式應用為小學堂教室區，作鐵道文物展覽、展售空間、鐵道旅遊發展基地，並規畫車埕國小校史館等，讓舊校重生的歷史紀錄，永遠留存。

觀光局日月潭國家風景區管理處表示，自10月1日起至10月31日止，遊客只要與集集美術館彩繪列車合照，並至交通部觀光局日月潭國家風景區管理處「再發現，動感日月潭」臉書，找到「集集就愛追火車」活動貼文，就有機會參加抽獎，有機會得到彩繪列車迴力車、集集鐵道小鎮漫遊套票等，送完為止。

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