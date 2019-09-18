三高控制不難 飲食搭配運動成功減重

2019-09-18 11:56 中央社 台中18日電



衛福部豐原醫院指出，有代謝症候群的民眾，多是因三高問題沒控制好，控制三高最好就是減重，有民眾依照營養師的飲食建議，搭配運動，40天內減重近10公斤，血糖血壓恢復正常。

豐原醫院新陳代謝科團隊每2年舉辦一次免費減重班邀民眾參加，藉由飲食及運動搭配，讓民眾有效控制體重，團隊今天發布新聞稿展現成果。

新聞稿中，新陳代謝科個管師游玉琳表示，糖尿病照護中心長期照顧糖尿病友，發現有代謝症候群的民眾，主要是因為高血壓、高血糖、高血脂等三高問題沒控制好，要控制好三高的不二法門就是減重。

營養師賴侑伶指出，民眾會肥胖，主要是因吃太多、動太少，課程中特別透過飲食紀錄，找出問題點，給予建議，依據個人的體重、身高及活動概況，設計6大類食物份量，並學習如何選用低熱量食材及低油烹調技巧。

參加減重的民眾陳秋美表示，從來不知道自己血糖這麼高，參加檢測時，血糖跟血壓都超標，擔心會影響健康，每天遵照營養師給的飲食及技巧吃三餐，成功瘦了9.8公斤，血糖、血壓也都恢復到正常值。

有對夫妻檔分別減下4公斤和5.8公斤，太太林美香指出，以前減重都沒有成果，這次遵照營養師的建議，將愛吃的麵包分量調整一下，沒想到喜歡穿的衣服可以穿了，肚子的肥肉也少了一層。

先生艾長春表示，自己是個無肉不歡的人，喜歡吃油炸類的肉類，經過營養師的肉類食物烹煮建議，採水煮、煎煮烹調方式，改變飲食方式，腰圍小一圈，現在還要繫上皮帶，褲子才不會鬆垮垮。