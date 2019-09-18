創新廢棄物回收 環保署最高補助500萬

2019-09-18 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



為鼓勵我國應回收廢棄物回收處理多元創新與價值創造，提升資源回收處理技術及再生料產值，落實綠色循環的經濟模式，環保署編列3100萬元預算，即日起正式徵選資源回收創新研發補助計畫，邀請公私立大學、研究機構及廢棄物處理業者等，今年10月25日下午5時前，提出創新研發計畫，就有機會獲得120萬至500萬元的補助。

環保署表示，「創新研發」為扶植綠色產業發展與競爭力的重要元素，109年度徵求計畫的指定主題，包括創新模組資源回收車應用設計及研究、廢紙容器再生紙漿處理與機能性複合材質應用開發、廢塑膠容器再生料認/驗證機制研究、滅火器內乾粉再利用技術研究、廢電冰箱回收泡棉相容改質循環再製、廢輪胎橡膠再生循環量產製程實廠技術開發、廢鋰電池資源轉生正極前驅物原料實廠應用與測試、徵補費率變動因子之模組分析等，每案最高可獲補助300萬元；另定點回收站試驗推廣案最高可獲補助500萬元。

另外，對公告應回收廢棄物分類回收處理技術、回收物質再利用用途或二次料產品高值化應用研發，以提升回收處理效率、效能、再利用比率或再生料價值、低耗能的回收處理技術或制度、回收處理體制創新管理及提升資源回收成效所需相關工作等重點補助主題，每案最高可補助120萬元。

環保署表示，目前公告應回收廢棄物包括：機動車輛、輪胎、鉛蓄電池、容器、電子電器、資訊物品、照明光源及乾電池等。為精進應回收廢棄物回收處理技術與管理，因應市面產品製造、原料使用等趨勢，改善廢棄時回收處理技術或設備等問題，環保署自101年起，即透過公開徵求補助辦理創新研發計畫，至108年已獲補助達124件，藉由運用源源不斷地創新，在「基礎研發」至「商業化產品」等階段獲得多樣化的成果。