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吉隆坡轉機要看身分證才能登機？網：不是被刁難就是超賣

2019-09-18 09:58聯合新聞網 綜合報導

圖為大馬吉隆坡機場。美聯社
圖為大馬吉隆坡機場。美聯社
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一位網友在背包客棧PO文，表示自己在吉隆坡轉機時，被酷航要求需出示中華民國的身分證才能發給她登機證，在溝通無效後，只好轉搭巴士到新加坡，才成功飛往目的地。此文一出，引來眾多網友分享心得，認為酷航不是理虧早就超賣，不然就是單純歧視原PO。

原PO表示，今年9月15日上午9點多在吉隆坡卻欲轉新加坡樟宜機場時，被酷航服務人員要求出示中華民國的身分證，讓她傻眼，當場向對方表示自己的身分證放在家裡，並沒帶在身上，也沒拍照存檔，在溝通無效，酷航經理出面協調後，那位值班經理對她的中華民國護照「左翻右看」，並且把她「痛罵一頓」，明確表示：「搭國際航班的乘客一定會檢查身分證，妳怎麼會不帶身分證呢？護照是不能給妳登機證的。」

經原PO一再拜託對方，酷航值班經理還要求看她德國飛波蘭的機票，還有明年2月返國的機票，問了很多問題之後，要求她出示台胞證並拍照，但竟表明他們也不承認台胞證，「然後再損我一頓，不帶台灣身分證不能登機是妳的問題，然後10：50關櫃，沒有給我登機證！」

在拜託無門的情況下，因為下一段新加坡飛往柏林的班機是凌晨00：25，原PO先問 Air Asia，Air Asia表明今飛新加坡滿位，於是原PO才坐12：30的巴士從吉隆坡機場到新山，花費4小時的意外之旅後，再搭巴士走陸路關口進新加坡，然後再換乘MRT地鐵轉折到新加坡樟宜機場，原PO到達樟宜時已接近當天晚上9點，她表示「在 Scoot 自助check in機器印出新加坡飛柏林機票，現在總算安心在 E22登機門等待上飛機！」

原PO經過一整天的登機證風波後，她表示，其實在被關櫃時「真的是又氣又無奈，當下想說到了新加坡如果拿不到飛柏林登機證，我就得買機票回台灣，真的是被折騰一整天！」

經查，我外交部曾在去年也因國人出國遇到除護照外，需另出示身分證才能登機一事做過澄清，外交部官員明確表示，出國需帶身份證是錯誤資訊，「籲請國人切勿誤信謠傳，避免以訛傳訛，甚至影響出國規畫。」

去年的案例發生在7月25日，台灣一對夫妻搭乘加拿大航空前往倫敦，由於妻子使用的是加拿大護照所以順利登機，但先生竟被航站人員在電腦上查出資料，表明台灣護照不屬於國家發給的護照，所以要求先生另出示ID證明是護照上的人，當時還好先生有隨身攜帶中華民國身分證的習慣，在與護照比對之後，才讓先生登機。

外交部駁斥流言指出，英國和歐盟給予國人的免簽證待遇規定「護照資料頁載有國民身分證統一編號之中華民國普通護照持有人可享有免簽證待遇」，此項規定未有改變；國際民航組織（ICAO）提供各國航空公司查驗旅客登機的資訊也是如此。

在背包客棧上的文章一出，引來眾多網友留言討論，有些人認為若非酷航早就超賣，用此方法故意刁難乘客，不然就是單純歧視她。有位經驗老道的網友表示自己一年飛逾200班航次，從未遇過要看中華民國身分證的事。他認為這是機場移民官的問題，不屬於航空公司的權責範圍，建議原PO可以對酷航提出告訴。

一位網友在背包客棧PO文，表示自己在吉隆坡轉機時，被酷航要求需出示中華民國的身分...
一位網友在背包客棧PO文，表示自己在吉隆坡轉機時，被酷航要求需出示中華民國的身分證才能發給她登機證，在溝通無效後，只好轉搭巴士到新加坡，才成功飛往目的地。酷航提供
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酷航身分證出國柏林吉隆坡

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