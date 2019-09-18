國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03 聯合新聞網 台北訊



圖／聯經出版提供 分享 facebook

台灣歌仔戲最有代表性的經典人物，就是有「國寶級歌仔戲皇帝」封號的楊麗花。楊麗花從3歲就上台演出，身兼演員、歌仔戲戲曲製作人，更是台灣「電台歌仔戲」、「電視歌仔戲」的創始者，戲迷橫跨海內外華人老中青三代，是串起台灣人生活記憶的重要存在。

睽違至今16年，萬眾期盼下，楊麗花終於將在2019年9月以新戲《忠孝節義》再度重返電視螢光幕，同時出版新書《楊麗花的忠孝節義》。

《楊麗花的忠孝節義》由聯經出版，歌仔戲國寶楊麗花口述、資深媒體人林美璱撰寫，封面亦有別於一般傳記類書籍以人物照片為設計，由亞洲至寶漫畫大師鄭問之子鄭植羽跨刀繪製瀟灑版的楊麗花，展現青春活力，也象徵楊麗花超越每一世代的影響力。

楊麗花表示：「我的人生態度不能沒有忠孝節義，這本書寫的就是我人生中所貫徹的忠孝節義，希望貢獻給大家分享這樣的理念。」透過本書精彩動人的文字和珍貴圖像，粉絲得以窺見楊麗花一生如何忠於歌仔戲、對父母盡孝道、對感情的節制、對朋友的義氣。書中並收錄大量楊麗花珍貴照片，是戲迷典藏楊麗花不能錯過的傳記書。

楊麗花愛徒陳亞蘭表示：「楊阿姨的人生就是教材，自小從父母身上學到忠孝節義，她也以身作則，希望我們能朝她的方向學習，這本書非常值得借鏡與參考，如果你想跟隨她的腳步，或者是學習她的人生經驗，這本書是非常值得你帶回家欣賞的！」

《楊麗花的忠孝節義》將於9月19日起在博客來開放預購，並有限量精美「楊麗花時光藏書票」贈送給搶先下單的600位讀者；9月27日全台書店正式上市。同時，將於9月28日下午三點，在國家圖書館舉辦新書發表會，楊麗花時隔多年將再次現身，與戲迷們一同歡聚！