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「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14聯合報 記者何定照╱即時報導

國家鐵道博物館籌備處8月成立，文化部昨宣布由鐵道專家、台灣師範大學地理學系教授洪致文10月1日起擔任主任。消息傳來，各界咸認是專業至上的最佳安排，洪致文則說，組織雖名為「籌備處」，但他將以「準鐵道博物館」的型態來推動任務，向建構「台灣特色、亞洲領先、世界矚目」的鐵道博物館邁進。

國家鐵道博物館籌備處8月成立，文化部昨宣布由鐵道專家、台灣師範大學地理學系教授洪...
國家鐵道博物館籌備處8月成立，文化部昨宣布由鐵道專家、台灣師範大學地理學系教授洪致文10月1日起擔任主任。記者何定照／攝影
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國家鐵道博物館前身是1935年落成的台北機廠，該廠是當年東亞最大的火車修理工廠、洪致文口中「火車的醫院」。洪致文在鐵博6月開工時，曾受訪表示文化部雖已修復代表行政文化的總辦公室及代表勞工文化的員工澡堂，但最要注意的是要修復工廠，「三者合一，才是台北機廠完整的概念」。如今他擔任主任，一般認為將讓鐵博走向正確方向。

今年48歲的洪致文，台大大氣科學系學士、美國洛杉磯加利福尼亞大學大氣科學博士。他從兩歲起就熱愛鐵道文化，長年搶救各支線鐵路、老車站、扇形車庫、鐵道部廳舍和台北機廠等，著有專書多種，包括源於台北市長柯文哲戲稱文資人士為「文化恐怖份子」的《像我們這樣的文化恐怖份子》。

如今從「文恐」變身鐵博主任，洪致文表示很珍惜這個能圓許多人對國家鐵道館夢想的機會。他將兼顧硬體籌建與擘畫營運內涵，除會按期程掌握園區整備及建物整修的工程進度，也會廣參世界頂尖鐵道博物館的館藏特色，希望陸續啟動鐵博該有的典藏研究、展示推廣、運轉等機能建置。

「希望未來鐵博能建立台灣鐵道文化保存的技術典範、典藏國家重要鐵道文化資源特色，延伸台灣的鐵道發展脈絡，並與世界對話。」洪致文說，鐵博館務的核心價值，自是籌畫台灣鐵道的歷史、文化、車輛、技術的保存與展示策略，但他更希望未來能結合相關領域資源、與籌備處團隊合力，由內而外建構出全方位的國家鐵道博物館願景。

台灣歷史博物館館長林崇熙在臉書向洪致文表達祝福，「台史博將是鐵博的堅強後盾，11萬件藏品隨時讓鐵博取用」；文資界也都喊「實至名歸」。

鐵道博物館台北機廠

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