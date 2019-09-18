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台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市腸病毒疫情自開學以來，連3周居高不下。台中市衛生局說明，根據疾管署監測資料，台中市腸病毒就診人次連三周超過流行閾值（門檻值）1900人次，且上周9月8日到14日，就醫人次攀升到3940人次，顯示疫情還在增溫，統計台中市幼兒園共計29班因腸病毒停課托嬰中心有7班停課。

根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行...
根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行高峰期，台中市衛生局提醒家長，教導學童勤洗手防疫。圖／本報資料照片
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疾管署說明，監測資料顯示，上周全國腸病毒就診共2萬585人次，較前一周上升6.5%；近期就診人次持續上升，疫情處流行高峰期。腸病毒感染者在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，且具傳染力，發病後一周內傳染力最高，痊癒後腸病毒會隨著糞便排出達8到12周之久，提醒民眾如感染腸病毒，應在家休息，並避免與其他嬰幼兒接觸；痊癒後仍應注意個人手部衛生，以免將病毒傳染給其他幼兒造成交叉感染。

疾管署監測資料顯示，台中市腸病毒門就診人數，8月25日至31日共計3896人次，9月1日到7日為3831人，9月8日到14日，攀升到3940人次，沒有降溫。台中今年到9月累計6名重症，這6名重症病患都已康復出院。

台中市衛生局提醒家長，腸病毒進入流行高峰期，教導孩子勤洗手，回家後務必要洗手、更換衣物，避免傳染給家中幼童，並落實學童健康監測，感染腸病毒學童應請假在家休息至少7日，避免校園腸病毒疫情擴散。

台中市衛生局也發現，最近新增病例多為會併發重症的腸病毒71型，呼籲家長，如孩子感染後出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速至大醫院就醫。

根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行...
根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行高峰期，台中市衛生局提醒家長，教導學童勤洗手防疫。圖／本報資料照片
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根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行...
根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行高峰期，台中市衛生局提醒家長，教導學童勤洗手防疫。圖／本報資料照片
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根據疾管署監測資料，台中上周腸病毒就診人次連3周超過流行閾值（門檻值），處於流行高峰期，台中市衛生局提醒家長，教導學童勤洗手防疫。圖／本報資料照片
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腸病毒台中市衛生局停課托嬰

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