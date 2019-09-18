北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，今天天氣和昨天類似，北部及東北部雲量偏多，有短暫陣雨，中南部多雲到晴，山區要留意午後短暫陣雨。

他說，溫度方面，北部及東北部要留意早晚偏涼，清晨約24到25度，白天也因為有雲擋住部份陽光，中午不到30度，不至於太熱，整體而言還算舒適。中部和東部則要留意日夜溫差，清晨約24到26度左右，但是中午仍然會有32到33度高溫，早出晚歸要添加薄長袖或外套。南部則持續偏熱，低溫仍有27度，高溫也可達32到33度。

賴忠瑋表示，這幾天台灣附近的主要天氣系統，是位於東南東方海面的低氣壓，另外北方也開始有冷高壓南下，使得中國東部沿海、朝鮮半島及台灣都是吹東北風，也逐漸帶來秋天氣息，只是中國和朝鮮半島的東北風主要是冷高壓所造成，相對較偏乾，台灣的東北風則主要由低壓帶外圍氣流所帶來，相對有較多的雲系和水氣。

未來幾天台灣的天氣變化，仍要留意東邊低氣壓的發展，但是變數很大。賴忠瑋表示，低壓中心今天凌晨到清晨的位置仍在恆春東方大約800公里左右的海面，低壓中心與主要雲系脫離，整體結構不算很好。另一方面也缺乏導引氣流，使得移動速度相當緩慢，方向也不明確，當然也增加預報的難度。

賴忠瑋表示，根據全球數值模式的預測結果，在結構上，仍然不能排除低氣壓在未來幾天，有可能增強成為熱帶性低氣壓或颱風。在移動的方向上，低壓中心可能將緩慢往北移動，從台灣東部外海通過，之後朝日本九州方向移動，周四到周六這三天最接近台灣。

他說，今明兩天要觀察的重點是，低壓的結構是否明顯組織起來變成更強的天氣系統，另一方面則要留意未來幾天在移動速度緩慢、導引氣流持續不明顯的情況下，會不會過於偏西接近台灣。這兩種情況將較明顯影響台灣未來幾天的天氣。