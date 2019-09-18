吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至明天白天受季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，也給北台灣帶來一些涼空氣；迎風面北部、東北部有局部雨，其他地區偶有零星降雨的機率；午後中南部局部地區亦有短暫陣雨發生的機率。北台灣略轉涼，其他地區白天仍偏熱。今天北部22至30度，中部23至34度，南部24至34度，東部22至34度。

明晚至周日季風低壓環流皆從台灣東側海面北上，但模擬的強度及與台灣的相對距離，都有差異。他說，周六20時美國模式模擬圖顯示，低壓中心離台灣較遠；其模擬明晚至周日季風低壓環流的東北風所輸送的水氣及涼空氣，將與今天類似。周六20時歐洲模式模擬圖則顯示，其低壓中心較接近台灣，輸送的水氣及涼空氣皆比美國模式多，故模擬明晚至周六，東北風帶來較多的降雨，降溫的幅度也比較大；周日花東亦有明顯降雨的機率。目前兩國模式模擬仍有很高的不確定性，季風低壓是否發展成熱帶低壓或輕颱都應持續觀察。